Oscar, Oscar, Oscar….

Redaktionen Onsdag, 12. april 2023 - 09:08

Peter Jensen og Pipaluk Lykke skal som henholdsvis formand og næstformand stå i spidsen for Grønlands Oscar Komite, der fremover får mulighed for at indstille film til verdens mest prestigefulde filmprisuddeling, den amerikanske Oscar.

LÆS OGSÅ: Ivalu er nomineret til en Oscar

Det er tilfældet, efter at The Academy har godkendt den grønlandske komite, der tæller i alt 11 medlemmer, og som er en del af Film.gl.

- Vi etablerede komiteen i november sidste år og søgte The Academy (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) om at få Grønlands Oscar Komite godkendt. Nu er vores ansøgning blevet imødekommet, og vi glæder os til at komme i gang med at synliggøre og styrke grønlandske film yderligere, siger Peter Jensen.

Komiteen kan på Grønlands vegne indstille film til kategorien ”International Feature Film.

Første gang bliver til Oscaruddelingen til marts næste år.