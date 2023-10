Opråb fra lærere: Vi har nået bristepunktet

Thomas Munk Veirum Onsdag, 11. oktober 2023 - 16:54

Skolen Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq er blevet renoveret, fordi den er angrebet af skimmelsvamp.

Men skolelærerne og deres fagforening IMAK er langt fra imponerede over resultatet. IMAK har sendt et åbent brev om situationen på skolen og samtidig offentliggjort et skriv fra lærernes faglige klub på skolen.

I brevet fra den faglige klub angiver lærerne på skolen at have nået bristepunktet med henvisning til dårligt indeklima, som ifølge lærerne har betydet opsigelser og en øget arbejdsbyrde for de tilbageværende.

IMAK: Sanering har ikke virket efter hensigten

IMAK skriver i det åbne brev, at kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia må gøre noget mere for at forbedre forholdene:

- Fra IMAK står vi uforstående over for, hvorfor Qeqqata Kommunia ikke vil beskytte elever, de unge, lærerne og andre, der har deres daglige gang på Kilaaseeqqap Atuarfia bedre.

- Den sanering og installation af ventilationsanlæg i de skimmelramte lokaler, der blev foretaget under elevernes sommerferie, har ikke virket efter hensigten. Elever og lærere lider stadig af hudproblemer, astma, hududslet, kløen, tørhed i øjne og mund, skriver Elna Heilmann, forkvinde i IMAK i det offentlige brev.

Borgmester: Vi arbejder på løsninger

Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen, forsikrer overfor Sermitsiaq.AG, at kommunen i samarbejde med skolen har igangsat forskellige tiltag for at afhjælpe problemerne.

- Selvfølgelig er hændelsen alvorligt for os alle, især er det ærgerligt og vanskeligt for eleverne og lærerne, lyder det fra Malik Berthelsen i en skriftlig kommentar til kritikken.

Ifølge borgmesteren er der sat penge af til en totalrenovering af skolen, men indtil den forventes færdiggjort i 2026, skal der findes egnede lokaler uden for den skimmelramte skole:

- Vi er i gang med at diskutere løsningsforslag sammen med ledelsen i Maniitsoq, hvor fokus er på at placere elever og lærere udenfor skolen trinvis, skriver borgmesteren.