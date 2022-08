Forældre forarget over skole med skimmelsvamp

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 04. august 2022 - 07:45

Seks klasseværelser i Kilaaseeqqap Atuarfia i Maniitsoq er blevet lukket, fordi lokalerne er hårdt ramt af skimmelsvamp.

Området, som er den lavere bygning af skolen, skal være lukket, mens renoveringsarbejdet og rensningen af loftet, som er ramt af skimmelsvamp, er i gang, og området forventes at blive åbnet igen til efteråret, lyder det fra Qeqqata Kommunia.

Forældrene til eleverne i skolen er bekymret for, at skimmelsvamp i folkeskolen vil gå ud over elevernes sundhed.

Forældrene er ikke trygge ved at sende deres elever til skolen, når skoleåret 2022/2023 starter den 29. august, oplyser to forældre, Nikolanguak Lyberth og Elisabeth Larsen i et åbent brev, der er sendt til borgmester Malik Berthelsen, MIO, skolebestyrelsen i Maniitsoq og Naalakkersuisoq for uddannelse Peter Olsen.

Nødvendig renovering

Men det er på opfordring af skolebestyrelsen i Kilaaseeqqap Atuarfia, at indeklimavurderingen er udført, og planen for renovering gennemført, viser mødereferater fra kommunalbestyrelsen.

Uddannelseschef i Maniitsoq, Anna Heilmann oplyser til Sermitsiaq.AG, at i alt seks klasseværelser, der benyttes af især specialklasser nu er lukket og skal renoveres. Kommunen har i den forbindelse lejet forskellige lokaler, så elever har lokaler til undervisningen. Forældrene til skolens elever skal også indkaldes til et informationsmøde omkring renoveringen, før skolestart den 29. august, oplyser uddannelseschefen.

I et af kommunalbestyrelsens mødereferat fra den 3. juni fremgår det, at hele renoveringsarbejdet forventes at strække sig over to til tre år. Uddannelseschef i Maniitsoq, Anna Heilmann oplyser dog til Sermitsiaq.AG, at den lukkede del af skolen forventes at åbne igen til efteråret.

Regning ventes endnu

Ifølge mødereferaterne har kommunalbestyrelsen afsat i alt 71,1 millioner kroner til renovering af Atuarfik Kilaaseeraq i perioden 2018-2024. Der er endnu ikke udarbejdet et byggeprogram vedrørende renoveringen, og bevillingen er derfor budgetoverslagsrammer.

Udover renovation og rengøring af de skimmelsvampramte klasseværelser er kommunen i gang med at udskifte døre og branddøre i skolen. Samtidig renoveres gymnastiksalen, mens nye ventillationer og luftrensere også installeres.

- Det er bæredygtigt, at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på skolen. Ved renovering vil der ske forbedring af isoleringen, så bygningen kan overholde dagens krav til energiramme, lyder det i kommunalbestyrelsens referat.