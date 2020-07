Opposition: Kielsen skal overholde loven som alle andre

Merete Lindstrøm Fredag, 17. juli 2020 - 17:30

Oppositionen kritiserer i hårde vendinger Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, over hans håndtering af love og regler. Atassuts formand, Aqqalu Jerimiassen, er fortørnet.

- Kan vi bare blive ved med at acceptere ulovlige handlinger? Nu må det altså stoppe, siger han til Sermitsiaq.AG

Hos IA er formanden også på barrikaderne:

- Vi har en klar holdning. Hele sagen stinker. Det er nok med hemmelighedskræmmeriet og lovbrudende, siger Múte B. Egede.

Hos Samarbejdspartiets Tillie Martinussen, er der skuffelse over de nye oplysninger.

- Selvfølgelig skal han (Kim Kielsen, red.) følge landets love og regler. Som leder skal man gå forrest og vise vejen for befolkningen. Han blev formand ved at gå imod det rod med Aleqqa Hammond. Derfor er det en virkelig ærgerlig udvikling, vi er tilskuer til, og befolkningen har fået nok, siger hun.

Stop hemmelighedskræmmeriet

Formanden for Partii Naleraq, Hans Enoksen, mener, at sagen kan have forbindelse til udvalgenes problemer med at få adgang til oplysninger i sagen om forøgelse af stenbiderkvoter og Kielsens udlejning af sit fartøj.

- At Inatsisartuts udvalg har mere end almindeligt svært ved at få udleveret ønskede oplysninger fra Naalakkersuisut, ser desværre ud til at være forklaret ved mediernes aktindsigt ved søfartsstyrelsen i Danmark, siger han.

- Her fremgår det klart, at Formanden for Naalakkersuisut aldrig har fået godkendt sit fartøj til erhvervsmæssig sejlads, og at Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug har været klar over dette siden 2018, siger Hans Enoksen.

Han stiller også spørgsmål ved, hvorfor det er en medarbejder i departementet, der har korresponderet med Søfartsstyrelsen.

- Formanden for Naalakkersuisuts kan ikke bruge departementers ansatte til personlige tjenester og er underlagt loven som alle andre, siger Hans Enoksen.

Koalitionspartierne må på banen

Både IA og Atassut mener, at koalitionsparterne skal se sig selv i spejlet og overveje, hvor længe, de vil bakke op om Kielsen.

- Så længe koalitionen har flertal, skal de nok blive ved at holde hånden under ham, men det er nødt til at stoppe nu, siger Aqqalu Jerimiassen.

Han bakkes op af Múte B. Egede.

- Nu må der ske noget. Koalitionen må frem fra deres skjul. Det er nok med al den fejen under gulvtæppet. Hvis de forbliver tavse, så er det fordi de accepterer det, der er sket, siger han.