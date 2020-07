Kielsens fartøj er ikke godkendt til erhvervsfiskeri

Merete Lindstrøm Fredag, 17. juli 2020 - 11:34

Ifølge lovgivningen skal et fartøj over seks meter registreres og godkendes af Søfartsstyrelsen. Da Kim Kielsen købte sin båd i Island blev processen med de nødvendige godkendelser sat i gang via Kim Kielsens advokat tilbage i august 2016.

På grund af mangler i dokumentationen har båden aldrig fået den endelige godkendelse hos Søfartsstyrelsen og må derfor ifølge lovgivningen ikke bruges til erhvervsfiskeri.

Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i sagen fra Søfartsstyrelsen, hvor det fremgår, at den sidste korrespondance er fra april 2018.

Ordlyden fra Søfartsstyrelsen til en medarbejder fra Departement for Fiskeri og Fangst lyder:

- Hvis det er muligt for dig og uden for meget besvær, vil Skibsregistret meget gerne have den oplysning da et skib ikke må gå i fart foruden at have et nationalitetsbevis ombord jf. Søloven § 3, stk. 1.

Regler om registrering og godkendelse af fartøj til erhverv Ifølge Søfartsstyrelsens hjemmeside skal alle skibe i Grønland, der anvendes erhvervsmæssigt, registreres i et dansk skibsregister. Sullisivik: Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter lang skal det være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen – registrering af fartøjet hos søfartsstyrelsen skal være modtaget som en del af ansøgningen til et fiskeri licens. Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter lang skal målebrevet af fartøjet sendes sammen med ansøgningen om fiskerilicens.

Sagen stopper i 2018

Oplysningen, der manglede på daværende tidspunkt, var ifølge aktindsigten placeringen for indhugning af kendingsbogstaverne på fartøjet.

Svaret fra medarbejderen i Fiskeridepartementet, som er det seneste i sagen, lyder:

- Ok jeg skal se hvad jeg kan gøre.

Siden er der ikke sket noget. Registreringssagen er altså strandet i Søfartsstyrelsen. Derfor har fartøjet heller ikke været igennem det obligatoriske syn, der kræves, før et fartøj må bruges til erhverv.

Kan udmunde i bøde

Kim Kielsen har ifølge et paragraf 37 svar fra juli 2019 ikke selv erhvervsfiskerilicens og bruger altså ikke selv båden til erhvervsfiskeri. Men båden er i perioden d. 27 april til 19. maj lejet ud til en af Kielsens venner, der er erhvervsfisker.

Søfartsstyrelsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at de i forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret overtrædelse, der udspringer i Lov om Sikkerheds til Søs, har forskellige sanktionsmuligheder, herunder tilbageholdelse af skibet eller indstilling til en bøde.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Kim Kielsen, men han ønsker ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.