Opposition i Avannaa: Brug midler til borgere i stedet for eksperimentbørn

Flertallet i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har besluttet, at kommunen inviterer tidligere eksperimentbørn på en oplevelsestur for at vise medfølelse. Kommunen har vurderet, at det vil koste 120.0000 kroner at arrangere turen.

Men ikke alle i kommunalbestyrelsen er enig i beslutningen.

Oppositionspartiet Siumut og løsgænger Minik Dam-Høegh har stemt imod forslaget. De ser hellere, at midlerne går til borgerne.

- Vi mener, at Avannaata Kommunia skal tænke først og fremmest på borgerne i kommunen. Man kunne have prioriteret, at de ældre i stedet skulle have en oplevelsestur, begrunder Siumuts Sakio Fleischer.

Medfølelsesbrev

Kommunen kunne også have gjort anderledes for at vise medfølelse, påpeges det.

- Det ville have været nok, at sende medfølelsesbrev til eksperimentbørnene. Og den danske stat har gjort sit arbejde, hvor der nu er givet officielt undskyldning, og der er nu blivet erstatningsmidler, skriver Sakio Fleischer.

Midler for omkring 120.0000 kroner kunne have brugt til gavn for borgere, pointerer Sakio Fleischer.

- For at komme med et eksempel kunne midlerne have brugt til at få tvangsflyttede borgere fra Uummannaq nær Pituffik til Qaanaaq til en oplevelsestur, hvor de så kunne fortælle om deres oplevelser dengang. Sådan ville kommunen vise, at der arbejdes for borgerne, lyder det fra Siumut i Avannaata Kommunia.