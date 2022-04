Kommune vil invitere eksperimentbørn på oplevelsestur

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 07. april 2022 - 07:48

Flertallet i Avannaata Kommunias kommunalbestyrelse har stemt for borgmester Palle Jerimiassens indstilling om, at kommunen skal byde de nulevende eksperimentbørn velkommen på oplevelsestur til Ilulissat.



Det fremgår af referatet af det seneste kommunalbestyrelsesmøde.



- For det første vil der på den måde vises, at der er medfølelse i Avannaata Kommunia, men også kommunens værdier om nærhed og sammenhold vil blive tydeliggjort. Der har blandt disse været børn fra Ilulissat, sekretariatet er ikke i besiddelse af ministerielle oplysninger om hvor mange fra Ilulissat, der var med i eksperimentet, oplyses det.

Fortælling om oplevelser

Hvis de tidligere eksperimentbørn har lyst, får de mulighed for at fortælle om deres oplevelser i isfjorden Sermermiut.

LÆS OGSÅ: Staten kaster håndklædet i ringen: Eksperimentbørnene får erstatning

Sekretariatet vurderer, at besøg af seks personer vil koste cirka 120.000 kroner.



- Her skal det også påregnes, at ikke alle kan komme. Det påregnes, at udgifterne kan holdes inden for rammen, selv om udgifterne ikke helt overholder tilskudsvedtægten, men her skal det understreges, at det afholdes efter ekstraordinær godkendelse, fremgår det.

Undskyldning og erstatning

De berørte vil blive kontaktet med henblik på oplevelsesturen, og hvis det er muligt vil arrangement for borgerne blive planlagt.

De seks nulevende eksperimentbørn fik tilkendt erstatning fra den danske stat den 28. februar på 250.000 kroner, efter at have fået en afvisning i første omgang. Statsminister Mette Frederiksen markerede også undskyldningen i Nuuk under sit besøg i marts.