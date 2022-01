Opgør med hverdagsracismen

Redaktionen Fredag, 07. januar 2022 - 09:42

En grønlandsk ekspedient i Meny i Sorø slog naturligt over i modersmålet, da landsmanden Karen Banke Petersen kom frem til kassen for at købe en lottokupon. Men det måtte hun ikke for en overordnet, der bad de to om at slå over i dansk.

Det fik Karen Banke Petersen til at gå på de sociale medier, hvor sagen straks fik stor opmærksomhed. Desværre er den hverdagsracisme, som Karen Banke Petersen blev udsat for, langtfra udsædvanlig.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er benhårdt at være grønlænder i Danmark. Sådan lyder det fra forfatter og debattør Nauja Lynge. Hun mener, at der er en generel udfordring med racisme mod grønlændere i Danmark. Et billede, der bekræftes af flere politikere på Christiansborg, der efterlyser mere viden og en handlingsplan mod racisme.

Martin Lidegaard

– Jeg er dybt beskæmmet over, at grønlændere møder denne form for nedværdigende adfærd og racisme fra danskere. Det gør ondt for det enkelte menneske, men det gør også ondt på forholdet mellem Grønland og Danmark.

