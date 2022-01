Måtte ikke tale grønlandsk i butik

Thomas Munk Veirum Mandag, 03. januar 2022 - 14:05

Karen Banke Petersen er fra Grønland men bosat i Danmark, og op til jul rystede en oplevelse hende, da hun besøgte dagligvarebutikken Meny i Sorø.

Da Karen Banke Petersen skulle betale for sine varer, blev hun ekspederet af en ekspedient fra Grønland, og derfor slog de to over i grønlandsk.

Men det blev påtalt af en anden ekspedient i butikken, der hviskede den grønlandske ekspedient i øret, at hun ikke måtte tale grønlandsk i butikken. fortæller Karen Banke Petersen til TV2 Øst.

- Jeg sagde: "det sagde du ikke. Det kan ikke have sin rigtighed!" Jeg blev helt målløs, siger Karen Banke Petersen.

Butikskæde tager alvorlig snak med medarbejder

Karen Banke Petersen er blandt andet kendt som initiativtager til foreningen Mentor Immanuel, som har til formål at hjælpe grønlændere i Danmark, der føler sig utrygge eller blive modarbejdet af systemet.

Oplevelsen i Meny fik Karen Banke Petersen til at sende live på Facebook fra butikken, hvor man kan høre hende diskutere med ekspedienten. Karen Banke Petersen er dybt skuffet over oplevelsen og synes ikke, det er i orden.

Dagrofa, der ejer kæden Meny, har sendt et skriftligt svar til TV2 Øst, hvor kæden skriver, at det er en ærgerlig situation, som virksomheden ikke har oplevet før.

- Der er tale om en medarbejder, som ikke ønsker, at der bliver talt grønlandsk og handler på egen hånd. Vi har taget en alvorlig snak med medarbejderen og indskærpet, at dette ikke må ske igen. Det er vigtigt, at vi behandler hinanden ordentligt, skriver Dagrofa til TV2 Øst.

Herunder kan du se Facebook-videoen Karen Banke Petersen lavede i Meny i Sorø: