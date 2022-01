Omfattende SAR-operation ender lykkeligt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 12. januar 2022 - 13:39

Natten til onsdag igangsatte politiet en SAR-operation, hvor to personer blev eftersøgt. De to personer var sejlet fra Aasiaat mod Niaqornaarsuk mandag, og derfor foregik operationen i et stort område mellem Aasiaat og bygden Niaqornaarsuk.

Det var to mænd på 37 år og 18 år, der var savnet, men de er fundet i god behold, oplyser politiet:

- Onsdag formiddag omkring kl. 11:00 blev begge mænd fundet i god behold i området omkring øen Akulliit. Deres jolle var sunket, men det var lykkedes dem at komme i sikkerhed på land. Her blev de fundet af et civilt fartøj, som deltog i SAR-aktionen, skriver Grønlands Politi.

Omfangsrig operation

Grønlands Politi oplyste onsdag morgen, at de to personer via mobiltelefon havde fået fat i et familiemedlem, hvor de fortalte, at de var gået i land på en ukendt ø, fordi de havde fået motorproblemer på deres båd undervejs fra Aasiaat til Niaqornaarsuk.

Derfor iværksatte politiet SAR-operationen, hvor politifartøjet Kimik i Aasiaat blev sat ind, og en SAR-helikopter blev sendt afsted fra Ilulissat.

Derudover sendte Arktisk Kommando inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen afsted mod området, og flere civile aktører deltog i SAR-aktionen på eget initiativ.

Ifølge politiet var det nemlig ikke muligt at fastlægge de to mænds position, fordi de hverken havde nødsignaler, satellittelefon eller VHF-radio ombord på deres jolle.

- Dårlige odds for at overleve

Politikommissær Brian Thomsen vurderer, at situationen kunne have udviklet sig fatalt for de to mænd:

- De var sejlet ud i en åben jolle uden muligheder for at tilkalde hjælp. På egen hånd gav de dem selv dårlige odds for at overleve en nødsituation, men så galt gik det heldigvis ikke. Det var godt, de blev fundet, for ellers kunne det have gået grueligt galt, udtaler leder af vagtcentralen politikommissær Brian Thomsen.

Politiet sender en tak til alle, der deltog i eftersøgningen:

- Tak til Aasiaat Radio, SAR-helikopteren, Grønlands Politis egne enheder og Arktisk Kommandos enheder, som alle spillede en vigtig rolle i aktionen. Særligt vil vi gerne takke de civile fartøjer, som på eget initiativ sejlede ud for at lede efter de to mænd. Takket være et af de fartøjer, så lykkedes det at finde dem, udtaler Brian Thomsen.