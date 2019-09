Ombudsmanden: Kritisabel håndtering af sager om anbragte børn

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 19. september 2019 - 17:16

Ombudsmanden for Inatsisartut Vera Leth har de sidste fire år undersøgt seks sager om anbragte børn, hvor forældrene har givet samtykke.

En generel undersøgelse af seks sager viser, at der er kritiske fejl i sagsbehandlingen i fem ud af de seks sager.

Ombudsmanden er glad for, at daværende kommune, i rapporten kaldt for Kommune K, havde indhentet samtykke af forældrene og lavet handleplaner i samtlige seks sager.

Men her stopper rosen så også.

En af sagerne om et barn vækker bekymring hos Ombudsmanden. Hun skriver i sin rapport, at ”akterne i sagen indeholder imidlertid flere steder oplysninger om, at kommunen med samtykke fra moderen havde iværksat en række yderligere anbringelser af barnet, blandt andet i kortere perioder fra 25. oktober 2014, 4. november 2014, 30. januar 2015 og 21. april 2016”.

I flere af de nye anbringelser er der ikke lavet en ny handleplan.

- Jeg finder det kritisabelt, at Qaasuitsup Kommunia gennemførte en række kortvarige anbringelser af barnet uden at udarbejde handleplaner i hvert enkelt tilfælde, lyder det i kritikken.

Tilbagekaldelse af samtykke

Det er ikke første gang, at Qaasuitsup Kommunia får kritik af Ombudsmanden i sager om anbragte børn. I slutningen af august udtalte Ombudsmanden en skarp kritik af den daværende kommune om bruge fem år på at tage stilling til en anbringelse.

Der er også skarp kritik af samme skuffe i nogle af de omtalte seks sager.

Et af børnenes forældre havde ansøgt mindst to gange om at ophæve samtykken, efter barnet blev anbragt udenfor hjemmet.

Ombudsmanden fik akterne i hænde otte måneder efter den sidste ansøgning, men da var der endnu ikke taget stilling til ansøgningen.

-I en sag som denne, bør en kommune efter min opfattelse tage stilling til, om anmodningen om hjemgivelse kan imødekommes, indenfor uger eller højst få måneder. Jeg finder det kritisabelt, at Qaasuitsup Kommunia ikke fulgte behørigt op på brevet fra barnets forældre om, at de tilbagekaldte deres samtykke til anbringelsen, skriver ombudsmanden i en rapport, skriver Ombudsmanden i sin kritik.

Ingen forventet varighed

I alt 17 handleplaner er blevet lavet af K Kommune. Men syv ud af 17 handleplaner manglede en forventet varighed af anbringelsen. De gælder for fire ud af seks børn, der var anbragt udenfor hjemmet i perioden.

Kommunen har efter kritikken anført, at manglende forventet varighed af anbringelserne vil blive drøftet ved den nærmeste ledelsesmøde.

I sin konklusion anerkender Ombudsmanden, at kommunen havde udfordringer i at tiltrække kvalificerede medarbejdere, og at kommunen har øget indsatsen med at implementere et mere formaliseret ledelsestilsyn, ligesom kommunen ansætter to rejsende socialrådgiveruddannede sagsbehandlere.