Skarp kritik: Kommune var fem år om at tage stilling til anbringelse

Walter Turnowsky Lørdag, 31. august 2019 - 14:30

Ombudsmand for Inatsisartut, Vera Leth er ude med en kritik i den helt alvorlige ende i en sag om anbringelsen af et barn.

I 2012 besluttede den daværende Qaasuitsup Kommunia, at barnet skulle anbringes på en døgninstitution med forælderens samtykke. Året efter, i 2013 anmoder forælderen om, at det 12-årige barn må flytte hjem til den pågældende. Først i december 2018 beslutter Avannaata Kommunia - der har overtaget sagen efter kommunedelingen - at barnet ikke kan flytte hjem. Da er barnet næsten fyldt 18 år.

- Samlet set er der efter min opfattelse tale om en helt urimeligt lang og yderst kritisabel sagsbehandlingstid, skriver ombudsmanden i sin afgørelse.

Alvorlige fejl i sagsbehandlingen

Fem år er nemlig endog meget langt ud over den rimelige tid til at behandle en så alvorlig sag som anbringelsen af et barn, fastslår Vera Leth.

- I en sag som denne, hvor en forældremyndighedsindehaver anmoder om at få hjemgivet et barn, der er anbragt med samtykke, bør en kommune efter min opfattelse tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes, inden - for uger eller højst få måneder.

Afgørelsen falder rent faktisk først efter forælderen har klaget til ombudsmanden. Generelt tegner ombudsmandens gennemgang et billede af en rodet sagsbehandling, manglende sagsakter og en manglende forståelse af sagens alvor.

- Jeg må lægge til grund, at sagsbehandlingstiden bl.a. blev unødigt forlænget som følge af flere alvorlige sagsbehandlingsfejl, og at kommunernes håndtering af sagen har været præget af en manglende forståelse for, hvor afgørende sagsbehandlingstiden er i sager om forholdet mellem forældre og børn, skriver hun i afgørelsen.

En stor del af ungdommen

Vera Leth understreger, at hun ikke tager stilling til, hvorvidt selve beslutningen om at barnet ikke måtte komme hjem var rigtig eller forkert. Hun har alene taget stilling til, at det har taget fem år at nå frem til den beslutning.

- Jeg bemærker, at B (barnet, red.) var 12 år gammel, da A (forælderen, red.) første gang anmodede Qaasuitsup Kommunia om, at B skulle hjemgives. Avannaata Kommunia traf først afgørelse i sagen kort tid før, at B fyldte 18 år. Sagen verserede altså i en meget stor del af B’s ungdom.

Vil holde øje med kommunen

Hun understreger endnu engang, at der i sådanne sager må handles med 'særlig hurtighed'.

- Jeg har ydermere lagt vægt på, at sagens behandling trak væsentligt ud, fordi den i hvert fald to gange blev glemt.

Ombudsmanden sidder tilbage med et billede af, at kommunen ikke havde forstået, hvor vigtigt det er med hurtige afgørelse i den type sager.

- Dette giver mig anledning til generel bekymring i forhold til Avannaata Kommunias behandling af sager om hjemgivelse. Jeg vil derfor følge området fremadrettet.

Avannaata Kommunia har erkendt at sagsbehandlingstiden har været utilfredsstillende.