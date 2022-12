Ombudsmand slår fast: Sermersooq måtte ikke betale for chefs øjenoperation

Thomas Munk Veirum Onsdag, 28. december 2022 - 13:04

I foråret afslørede det danske medie Den Uafhængige, at en ledende medarbejder i Kommuneqarfik Sermersooq havde fået betalt en øjenoperation til 22.000 kroner på et privathospital i Danmark.

På baggrund af omtale en pressen tog Ombudsmand for Inatsisartut, Vera Leth, sagen op, og hun konkluderer, at kommunen har handlet kritisabelt i sagen.

I en pressemeddelelse skriver ombudsmanden, at en kommune som offentlig arbejdsgiver i et vist omfang kan afholde udgifter til personalegoder for sine ansatte.

- I den konkrete sag finder ombudsmanden dog, at afholdelse af udgifter til medarbejderens operation hverken er et generelt personalegode for ansatte i Kommuneqarfik Sermersooq eller et almindeligt personalegode på arbejdsmarkedet generelt.

Facilitychef fik operation

- Ombudsmanden vurderer derfor, at kommunen ved afholdelsen af udgiften uden hjemmel begunstigede en enkeltperson, står der i meddelelsen.

Episoden fandt sted under daværende kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen, og det var facilitychef Gerth Jakobsen, der modtog øjenoperationen.

Gerth Jakobsen forklarede tilbage i marts til Den Uafhængige, at han på tidspunktet for operationen sad i det nationale coronaberedskab, og at det var hans arbejdsgiver selv, der foreslog at betale for operationen, som han havde booket på et privathospital i København.

I ombudsmandens redegørelse om sagen fremgår det, at kommunen netop har argumenteret for, at Gerth Jakobsen var en nøglemedarbejder under coronaen:

Kommunen: Medarbejder varetog kritiske opgaver

- Han forestod den landsdækkende koordinering af Corona-indsatsen i Grønland og varetog derfor kritiske opgaver i sit arbejde. Det var vurderingen, at det ville have været katastrofalt for Corona-indsatsen at en nøglemedarbejder i denne position på et så kritisk tidspunkt måtte langtidssygemelde sig eller fratræde sin stilling pga. sygdom.

Men denne begrundelse ændrer ikke var ombudsmandens konklusion:

- Det var endvidere ombudsmandens vurdering, at medarbejderens position som nøglemedarbejder var uden betydning, står der i redegørelsen om sagen.