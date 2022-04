Ombudsmand går ind i Sermersooq-sag

Thomas Munk Veirum Fredag, 01. april 2022 - 09:32

En leder i Kommuneqarfik Sermersooq har fået betalt en øjenoperation på et privathospital i København.

Regningen lød på cirka 22.000 kroner, og juraprofessor ved Aalborg Universitet Sten Bønsing kalder fremgangsmåden ulovlig. Det er mediet Den Uafhængige, der har afdækket sagen på baggrund af aktindsigt i kommunens bilag.

Omtalen af sagen får nu Ombudsmanden for Inatsisartut til at gå ind i sagen.

- Jeg har i dag bedt Kommuneqarfik Sermersooq om at fremsende mig alle dokumenter, der har berøring med pressens omtale af, at Kommuneqarfik Sermersooq skulle have betalt for en øjenoperation til Facilitychef Gerth Jacobsen, skriver ombudsmand Vera Leth og fortsætter:

- Baggrunden herfor er, at jeg ønsker at danne mig et overblik for at vurdere, om der er anledning til, at jeg udtaler mig om forholdet, herunder om Kommuneqarfik Sermersooq har fulgt de regler, der gælder i den offentlige forvaltning.

- Klart en privat udgift

Ifølge juraprofessor Sten Bønsing er det ulovligt for kommuner at afholde private omkostninger for deres medarbejdere, og det er en øjenoperation ifølge professoren:

- En kommune må kun betale for noget, som vedrører det offentlige - en offentlig omkostning. Det her er jo en klart privat udgift til en mand, der har behov for en øjenoperation, har Sten Bønsing udtalt til Den Uafhængige om sagen.

Episoden fandt sted under tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen som sammen med vicekommunaldirektør Marie Fleicher har underskrevet aftalen om refusion til medarbejderen. Nuværende kommunaldirektør Ole Jakobsen siger til Den Uafhængige, at beslutningen blev truffet på baggrund af en konkret vurdering.