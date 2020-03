Olsvig: Husk at give borgerne deres rettigheder igen

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 31. marts 2020 - 08:10

Tvangsbehandling, forbud mod forsamlinger og lukning af forretninger. Det er nogle af de beføjelser myndighederne får, hvis Inatsisartut vedtager det lovforslag, som Naalakkersuisut har lagt frem.

Forslaget skal hastebehandles onsdag på den ekstraordinære samling, og det indeholder indskrænkninger af borgerne rettigheder. Det skal politikerne være opmærksomme på, lyder det fra formanden for Grønlands Råd for Menneskerettigheder:

- Vores opfordring er, at man tænker sig god om, for det handler om rettigheder, som vi borgerne normalt har, og som man normalt aldrig ville indskrænke eller pille ved, siger Sara Olsvig.

Får bemyndigelse til at forbyde forsamlinger

Det gælder blandt andet retten til at forsamle sig, hvor Naalakkersuisut får bemyndigelse til at kunne lave et forbud mod "afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.".

Hun understreger, at hun forstår behovet for loven på baggrund af coronakrisen, men det er vigtigt, at politikerne husker, at give borgerne rettighederne igen:

- Det vigtigste er, at man husker at ophæve loven igen. Jeg har set, at der er en solnedgangsklausul, men loven bør ophæves, så snart krisen er ovre, siger Sara Olsvig.

Gælder ti måneder længere

Den såkaldte solnedgangsklausul er sat til 31. december 2021. Lovforslaget læner sig op af et tilsvarende forslag fra den danske regering, som blev behandlet i Folketinget tidligere på måneden.

Det danske lovforslag udløber dog 1. marts 2021, 10 måneder før det grønlandske. Desuden skal det revideres allerede til november.

På mandagens pressemøde blev formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, spurgt indtil, hvorfor forslaget skal gælde helt indtil udgangen af 2021:

- Der bliver i øjeblikket arbejdet på en fornyelse af vores nuværende epidemilovgivning, som er fra 2001. Den skal opdateres, så den kan træde i kraft, når hastelovgivningen udløber, lød det fra Kielsen.