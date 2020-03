Hastelov: Tvangsbehandlinger og flere forbud

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 27. marts 2020 - 15:40

Inatsisartut skal hastebehandle en lang række vidtgående ændringer, så Epidemikommissionen får flere beføjelser til at inddæmme og bekæmpe smitsomme sygdomme, heriblandt det nye coronavirus, der netop har indtaget Nuuk med i alt ti smittede.

Formandskabet har i dag behandlet og godkendt punkter, der ønskes optaget på dagsordenen for den ekstraordinærer samling, og fastsat en dato. Det bliver onsdag den 1. april, hvor i alt 16 beslutningsdygtige Inatsisartut-medlemmer skal samles.

18 hovedpunkter

En lang række punkter i landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme skal ændres.

Lovændringerne skal give epidemikommissionen og Naalakkersuisut flere beføjelser i bekæmpelsen af det coronavirus.

Blandt andet får epidemikommissionen beføjelser til at forbyde arrangementer, begivenheder med mere.

Personer, som menes syge af smitsom sygdom, kan tvangsindlægges og tvangsbehandles efter lovens ændring.

Naalakkersuisut kan fastsætte regler om nødpasning, eksaminer og prøver med mere.

Naalakkersuisut kan også sætte forbud mod brug af offentlige transportmidler og forbud mod adgang til lokaler, som erhvervsdrivende råder over.

Naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen begrunder ændringsforslagene med, at myndughederne har brug for mere præcise værktøjer til at inddæmme og bekæmpe coronavirus.

- Med forslaget er det hensigten at give mulighed for at fastsætte de nødvendige regler, der skal til for, at myndighederne, herunder politiet, kan håndhæve de påbud, det måtte være nødvendigt at udstede. Der vil, hvis forslaget bliver vedtaget, blive udstedt en række bekendtgørelser svarende til de bekendtgørelser, der er udstedt i Danmark, som skal give myndighederne de redskaber, der er brug for, for at forsøge at inddæmme smittespredning af virussen, lyder det fra Martha Abelsen i et forelæggelsesnotat.

Strenge krav til Inatsisartut

På grund af smittefare, er der skærpede regler for de medlemmer, der på onsdag skal hastebehandle loven.

I alt 13 medlemmer af Inatsisartut bor i Nuuk, mens der er behov for mindst 16 medlemmer i salen for at Inatsisartut er beslutningsdygtigt.

- Formandskabet besluttet at alle partier skal repræsenteres bedst muligt i den givne situation, hvorfor det bliver nødvendigt at anvende en blanding af clearinger mellem de medlemmer der ikke bor i Nuuk, midlertidigt fravær for andre og kortvarige orlov, for at sikre at der bliver minimum 16 medlemmer der kan stemme i salen, lyder det fra formandskabet.

På grund af smittefare skal der imidlertid kun være ti personer af gangen i salen under møderne. Der skal holdes afstand under møderne. Afstemning skal deles i to, så samtlige medlemmer ikke skal opholde sig i salen på samme tid. Der bliver ikke mulighed for adgang til salen af besøgende udefra, pressen eller embedsfolk. Der henvises til at følge mødet i salen via nettet eller tv.

- Forslaget til loven indeholder ligeledes en bestemmelse om, at landstingsforordningen senest den 31. december 2021 skal revideres, og på dette tidspunkt er vi forhåbentlig kommet godt igennem denne krise og har fået de erfaringer, der skal til, for at revidere lovgivningen, lyder det fra Martha Abelsen.