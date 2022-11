OK til at fjerne kødafgift - men ikke på lam

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 08. november 2022 - 11:46

Demokraatit-formand Jens-Frederik Nielsen har stillet forslag om at fjerne indførselsafgifter på okse, svine og lammekød for at sikre lavere priser i supermarkederne og modvirke inflation.

Forslaget vil koste omkring 15,5 millioner kroner, hvis det gennemføres, og Finans- og Skatteudvalget har netop behandlet forslaget og er kommet med en betænkning forud for, at forslaget skal behandles tirsdag i Inatsisartut.

Udvalget har noteret sig, at der blandt partierne bliver set alvorligt på den globale situation, som er præget af krigen i Ukraine og de prisstigninger, som den har ført med sig:

- Der udvises derfor vilje til, at tilgodese borgerne og at lempe priserne på dagligvarer, skriver udvalget.

Bekymring for lokalt lammekød

Ifølge forslagsstiller Jens-Frederik Nielsen vil fjernelse af afgiften medføre, at et kilo hakket oksekød bliver 10 kroner billigere, og en importeret lammekølle på to kilo bliver 50 kroner billigere.

Der er dog en stor bekymring i udvalget for, hvad forslaget vil betyde for den lokale produktion og salg af grønlandsk lammekød. Derfor anbefaler et enigt udvalg et kompromisforslag, hvor afgiften på lamme- og fårekød ikke fjernes.

- På denne måde imødekommer forslaget den ønskede prisafbødning på diverse kød produkter, samtidig med at den lokale produktion af fåre- og lammekød bliver tilgodeset, skriver udvalget.

Både Demokraatit, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Naleraq er repræsenteret i Finans- og skatteudvalget, og dermed er der udsigt til, at forslaget kan vedtages tirsdag. Afgifterne skal ifølge forslaget lempes pr 1. januar 2023.

Finansiering ikke på plads

I forhold til få afgiftslempelsen finansieret, lægger udvalget op til, at Naalakkersuisut ender med det problem:

- Med hensyn til det forventede provenutab, er det udvalgets forventning, at Naalakkersuisut tager forslaget med i forhandlingerne om Finansloven for 2023 og udarbejder en plan for finansiering af de økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering, noterer udvalget i betænkningen.

Prisen for at fjerne afgifterne er faldet til 13,3 millioner kroner, efter at lamme- og fårekød er fjernet for forslaget, oplyser naalakkersuisoq for finanser i et svar til dagens behandling af forslaget.

Naalakkersuisut tilslutter sig forslaget med forbehold for, at finansieringen kan findes i samarbejde med partierne under forhandlingerne om finansloven.