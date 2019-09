Økonomisk Råd og Vittus uenige om forsigtighedsprincip

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 17. september 2019 - 07:57

Indtægterne fra fiskeriet udløser trecifrede millionbeløb til Landskassen. Det er årsagen til, at der er stor fokus på fiskepriserne, hvor reje- og hellefiskepriserne i de senere år har nået rekordhøjder.

Økonomisk Råd har regnet på, hvad et prisfald på 20 procent på fiske- og rejepriserne vil koste Landskassen i form af blandt andet mistede indtægter via ressourceafgifter.

Prisfald koster stort millionbeløb

- Et fald i fiskepriserne på 20 pct. vil direkte reducere de offentlige indtægter med 232 mio. kr. Ressourceafgifterne vil falde med 113 mio. kr. (ca. 27 pct. i forhold til det aktuelle provenu), A-skatterne med 92 mio. kr. og selskabsskatterne med 27 mio. kr., fastslår Økonomisk Råd. Ved et prisfald på 10 procent vil det samlede indtægtstab blive 101 millioner kroner.

Økonomisk Råd

- Et prisfald på 20 procent er selvfølgelig betydelig, men kan ikke anses for ekstremt, mener formanden for Økonomisk Råd, professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet, og henviser til den historie udvikling i priserne, hvor eksempelvis rejer har fået fordoblet sin værdi på blot otte år og hellefisken er steget med mellem 50 og 60 procent.

Advarslen

Henrik Leth, bestyrelsesformand i Polar Seafood, advarede forleden om, at rejepriserne siden april i år er faldet med mere end 10 procent.

LÆS OGSÅ: Prisfald på rejer følges tæt af Finansdepartementet

Sermitsiaq.AG spurgte derfor Finansdepartementet om man havde taget højde for prisfaldet, da man lavede det første finanslovsudkast for 2020. Departementet fastslår, at man har anlagt en ”forsigtig tilgang til budgettering af rejeafgiften i 2020, og indtægterne til Landskassen forventes at være på et realistisk niveau”.

Uenigheden

Økonomisk Råd mener, at der via finansloven skal budgetteres anderledesog peger på, at det er nødvendigt, at samfundsbudgettet bliver mere uafhængig af store udsving i fiskepriserne.

- Det er vigtigt, at samfundet ikke er afhængig af, at fiskepriserne forbliver høje. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der er store overskud på budgettet i år med høje fiskepriser. Det giver plads til, at det offentlige ikke behøver at skære ned, når priserne på vigtige arter i fiskeriet på et tidspunkt igen falder, mener Økonomisk Råd

Rådet henviser til, at man kan gøre det budgetteknisk på flere måder, eksempelvis via en fondskonstruktion, eller mere enkelt ved at hæve kravet til overskud på de offentlige finanser, når priserne er høje.

Beskedent overskud

- Forslaget til finanslov for 2020 lever ikke op til et sådant forsigtighedsprincip. Der budgetteres med indtægter fra ressourceafgifter på 399 mio. kr. eller kun lidt mindre end det meget høje provenu på 425 mio.kr. opnået i 2018. Samtidigt budgetteres der blot med et beskedent overskud på 6 mio.kr. på Drifts- og Anlægsbudgettet, skriver Økonomisk Råd.