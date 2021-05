Økonomisk Råd efterlyser coronastrategi

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. maj 2021 - 07:49

Økonomisk Råd har i sin seneste rapport om Grønlands Økonomi sat fokus på pandemiens langsigtede effekter, som kan få betydning for processen frem mod en mere selvbærende økonomi.

Rådet påpeger, at pandemien har været mere langtrukken end først antaget, men vaccineudrulningen bidrager imidlertid til en vis optimisme.

- Pandemien har vist, hvor hurtig smitte kan brede sig globalt, og det gør sammen med mutationerne, at der er en stigende diskussion om en ”new normal” eller ”pandemic era”, hvor vi skal vænne os til en ny virkelighed med latent smitterisiko, skriver Rådet i sin rapport, der har sammenfattet de mulige sundsmæssige udviklingsspor i tre scenarier:

Tre scenarier

Normalisering: udrulning af vacciner, der effektivt holder smittespredningen nede. Selvom det kan tage tid inden pandemien er helt bekæmpet globalt, vil rejserestriktioner kunne hæves men dog med krav om test/coronapas i en længere periode. Der vil i dette scenarie fortsat være behov for hygiejnetiltag mv., overvågning, revaccination. Udbrud globalt kan kræve særlige forholdsregler (differentierede rejserestriktioner).

Spredte smitteudbrud: Forskellige hastigheder i udrulningen af vaccine og nye mutationer skaber ”lommer” med smittespredning og behov for kortvarige/målrettede rejserejserestriktioner og nedlukninger.

Vedvarende pandemi: Nye mutationer skaber løbende behov for tilpasning af vacciner og gentagne vaccinationer af befolkningen. Der vil med mellemrum være nye smittebølger forskellige steder i verden og derfor behov for rejserestriktioner og nationale, regionale, eller lokale nedlukninger.

Rådet er ikke i stand til at vurdere, hvilket scenarie der er mest sandsynligt, ”men muligheden for, at der ikke sker en normalisering inden for en kort tidsperiode gør det nødvendigt at udvikle en strategi for håndteringen af de forskellige mulige udfald”, bliver det understreget.

Sundhedsstrategi

Rådet mener, at der blandt andet er et behov for en sundhedsstrategi i forhold til testning, smitteopsporing, karantæne med mere.

- Der skal tages stilling til rejserestriktioner; hvornår skal de igangsættes og under hvilke kriterier. Her er det vigtig med en afklaring i forhold til krav til vaccinationer (coronapas), test og eventuel karantæne, herunder om der skal være en differentiering efter geografi (rejsemønstre, udrejseland) og formål (erhverv/turisme/private), lyder det i rapporten.

Rådet påpeger, at man her i landet kun har haft mindre nedlukninger og dermed ikke høstet erfaringer som i andre i lande. I fremtiden må forvente et stigende behov for virtuelt ”langdistancearbejde”, som kan gennemføres til lavere omkostninger, men omvendt bidrager denne virtuelle arbejskraft ikke til det lokale samfund.

Forstærket digitaliseringsindsats

Økonomisk Råd understreger samtidig, at der er flere årsager til, at det er vigtigt at forstærke digitaliseringsindsatsen set i lyset af pandemien.

Rådet fokuserer i samme kapitel på uddannelse, turisme og råstofbranchen som skal sikre landet et bredere erhvervsgrundlag.

For turistbranchen påpeges det, at der har været gode argumenter for at støtte erhvervene og sikre en kapacitet i turismeerhvervet.

Men Økonomisk Råd løfter også en pegefinger:

-… på den anden side er det ikke realistisk at basere hjælpepakkerne på situationen inden Covid-19 pandemien ramte, står der i rapporten om coronasituationen fremadrettet.

