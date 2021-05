Økonomisk Råd: Landskassens økonomi er udfordret

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 21. maj 2021 - 15:01

Økonomisk Råd forventer en fremgang i den grønlandske økonomi på to procent i år. Men Landskassen er udfordret, da man vurderer, at underskuddet i 2020 på de offentlige finanser vil lande på 189 mio. kr.

Beløbet på 189 mio. kr. er langt mindre, end hvad man skønnede på et tidligere tidspunkt i coronakrisen, men betegnes alligevel som et ”anseeligt beløb”.

- Det vil kræve, at der i en årrække sikres et overskud både for at afvikle gæld og oparbejde stødpuder som beredskab til eventuelle fremtidige kriser, skriver Økonomisk Råd.

I de senere år har politikerne opereret med et balancekrav til de offentlige finanser.

- Men det bør fremadrettet erstattes af et overskudskrav, bliver det understreget i rapporten.

Efterlyser langsigtet plan

Behovet for at få udarbejdet en ny langsigtet økonomisk plan er ”stort”, og her peger man på behovet for at få adresseret konsekvenserne af Covid-19 pandemien og de fremadrettede udfordringer knyttet til en aldrende befolkning.

Rapporten fastslår også, at Selvstyret lever et mere og mere risikobetonet liv på grund af den øgede gældsætning i de selvstyreejede selskaber.

- Den samlede nettorentebærende gæld – hvor gælden i de selvstyreejede selskaber er medtaget - forventes at øges fra 4 mia. kr. i 2020 til 7,2 mia. kr. i 2024, skriver Økonomisk Råd.

- En negativ økonomisk udvikling i et eller flere af disse selskaber kan derfor få store konsekvenser for landskassen, bliver det fastslået. Man henviser til, at selskaberne varetager afgørende funktioner i samfundet, og de kan derfor ikke blot lukkes ned i tilfælde af økonomiske problemer.