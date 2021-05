Nyt værested: Børnene var stolte

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 03. maj 2021 - 09:15

De første aftener og nætter i det nye værested på adressen Farip Aqqutaa 10 i Nuuk forløb roligt med få børn, som de voksne måtte tage hånd om.

- Der er ingen tvivl om, at nyheden om, at vi er åbnet, ikke har spredt sig blandt børn og unge i Nuuk. Men via socialvagten og tryghedspatruljer fik vi børn ind i løbet af Bededags-weekenden, oplyser leder for ungecenteret Cecilie Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Hun forklarer, at værestedet ikke har haft sovende børn, men hendes indtryk er, at børnene har taget rigtig godt imod stedet og opholdet.

- Børnene var glade for, at der ikke er tale om en klub med mange unge og få voksne. Nogle fortalte at de var ”stolt” af at være på værestedet, fordi der var ro, og de kunne få en tæt kontakt til en voksen, som de kunne betro sig til. Ja, de åbnede sig op over for de voksne, fortæller Cecilie Jeremiassen.

Voksenkontakt

Centerlederen glæder sig over det nye tilbud, så børn og unge ikke behøver at sove i opgange eller flakke rundt i byen, fordi det er utrygt i hjemmet.

- Vi har plads til ni børn. Drenge og piger er adskilt, og der er altid to voksne til stede. Det er jo ikke et mål i sig selv at have fuld belægning – tværtimod. Det vigtigste er, at vi kan hjælpe børn, der føler utryghed ved at være derhjemme, siger centerlederen.

Hun vurderer, at vejret også kan spille ind.

- Om vinteren vil der nok være et større behov for at kunne give børnene varme og trygge rammer. Nu må vi se, hvordan det udvikler sig, når børn og unge får kendskab til, at vi eksisterer, siger Cecilie Jeremiassen.

Læs også: Værested åbnes i Nuuk