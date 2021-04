Værested åbnes i Nuuk

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 29. april 2021 - 15:30

Sociale problemer, alkoholmisbrug og utrygt hjem gør, at flere børn i Nuuk strejfer rundt i byen om aftenen især i weekenderne. Men nu har hovedstaden etableret et værested for de børn, der skulle have behov for et trygt sted og et måltid mad i hverdage og weekender. Værestedet åbnes i dag, og ligger på adressen Farip Aqqutaa 10.

- Der er plads til ti børn på værestedet, da vi selvfølgelig følger brandmyndighedernes anbefalinger om antal personer i lokaler, oplyser direktør for forvaltning for børn og familie, Martha Lund Olsen til Sermitsiaq.AG.

Hun forklarer, at kommunen vil finde midler til et nybyggeri, så kommunen kan råde over en større bygning til flere børn, der kan have behov for at være i værestedet i fremtiden.

Værestedet åbner i dag og vil som det første være åbnet fra klokken 18 i dag helt frem til mandag morgen klokken 8.00.

Fremover vil værestedet være åben fra klokken 18.00 til 08.00 den efterfølgende morgen alle hverdage. I weekenderne skal det holdes åbent fra fredag klokken 18.00 og frem til og med mandag morgen klokken 8.00, oplyser Martha Lund Olsen.

Måltid mad og pasning

Ifølge beskrivelsen af værestedets formål, så har forvaltningen for børn og familie modtaget et stigende antal underretninger om børn, der overnatter i forskellige opgange rundt omkring i Nuuk.

Det er unge, som af forskellige årsager ikke ønsker at være hjemme og som derfor søger tilflugt i opgange. Ved at oprette et værested vil kommunen give børnene et tilbud om mad og et trygt sted at sove, så børnene ikke kommer på den forkerte side af kriminalloven.

Direktør for forvaltning for børn og familie fortæller, at i takt med, at flere flytter til Nuuk, så er der også flere børn, der kan have sociale udfordringer. Især udefrakommende børn kan have svære vilkår, hvis hjemmet er utrygt.

- Vi arbejder derfor på at lave mere permanente løsninger, og disse planer vil indgå i den kommende kommuneplanlægninger, siger direktøren.

Væresteder er et tiltag af grønlandsk-dansk tværsamarbejde om udsatte børn i Grønland. Siden 2020 har andre kommuner åbnet deres væresteder i de større byer.