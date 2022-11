Nyt værested for børn og unge i Qaqortoq: Forældrene har taget ansvar

Nyt værested for børn og unge i Qaqortoq:

Anders Rytoft Fredag, 11. november 2022 - 15:13

- Det har overordnet været en succes.

Med de ord indleder familiecenterleder Jakob Noahsen en samtale med Sermitsiaq.AG om, hvordan den første weekend i Qaqortoq er gået med den opsøgende indsats for børn og unge. Fredag slog et nyt værested med mulighed for overnatning dørene op.

Jakob Noahsen forklarer, at han var med til det opsøgende arbejde i fredags, som varede fra klokken 21 og frem til midnat. Lørdag var han tilstede i værestedet - og har ellers fulgt forløbet tæt.

- Forældrene har taget ansvar. Der var ikke nogen børn eller unge, som rendte rundt ude i gaderne, som de ellers plejer at gøre på lønningsdagene. Det er selvfølgelig en positiv overraskelse, siger han.

Har givet stof til eftertanke

Familiecenterlederen har sammen med sine kolleger talt om, at det må være budskabet fra kommunens socialchef og borgmester, der via pressen er trængt igennem.

- Det har givet stof til eftertanke hos mange familier.

Jakob Noahsen fortæller, at det opsøgende arbejde udover ham selv blev foretaget af socialvagter, mens politiet også har været ude at køre.

Han forklarer, at alle de børn, han og de andre opsøgende socialvagter stødte på, var glade, og at de tidligt på aftenen var på vej hjem.

Overnattede i trygge rammer

Selvom det ifølge familiecenterlederen er gået overraskende stille for sig, så oplyser han, at værestedet lørdag aften fik besøg af et barn.

- En voksen borger afleverede et barn, der ikke kunne være hjemme på grund af de hjemlige forhold. Socialvagterne var selvfølgelig ude ved barnets hjem, hvor de tog en snak med forældrene. Barnet overnattede i trygge rammer, hvor der var voksne, som passede på ham, siger Jakob Noahsen og tilføjer:

- Der har ikke været andre børn og unge i den forgangne weekend.

Fredag starter det opsøgende arbejde igen, og værestedet åbner for anden gang.

- Vi laver en evaluering på mandag i næste uge, hvor vi tager stilling til forsøgsordningen fremadrettet, siger familiecenterlederen.