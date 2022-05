Nyt samarbejde skal sikre fri handel med Island

Merete Lindstrøm Tirsdag, 17. maj 2022 - 17:47

Efter et to dages besøg fra den islandske statsminister Katrín Jakobsdóttir kunne formanden for naalakkersuisut og hans gæst på et pressemøde tirsdag oplyse befolkningen om flere områder, hvor de to lande skal samarbejde mere i fremtiden.

Múte B. Egede understregede under pressemødet, at der i løbet af de sidste dage er blevet aftalt de store linjer om samarbejdet, men at det videre arbejde med at konkretisere de forskellige ting først begynder nu.

LÆS OGSÅ: Islandske varer på hylderne i Pisiffik

Der har ikke været besøg af en islandsk statsminister siden 1998, og dette besøg skal følges op af grønlandsk besøg i Island.

Handel uden afgifter

Et af de vigtige emner, der er blevet diskuteret i Nuuk, er en frihandelsaftale mellem landende. De seneste fem år er samhandlen mellem Grønland og Island steget med 67 procent. Derfor er det også vigtigt at skabe gunstige forhold for handlen og fritage eksporten fra afgifter og told.

Et andet sted, der kan samarbejdes, er indenfor turismen, hvor Island siden 2010 har haft en eksplosiv udvikling. Statsministeren påpegede under pressemødet, at coronaepidemien har givet landet en mulighed for at stoppe op og få et overblik over, hvordan turismen skal udvikles herfra for, at landet og befolkningen får mest muligt ud af den.

Bæredygtighed for natur og samfund er en meget vigtig del af det, understregede Katrín Jakobsdóttir.

Indenfor Forskning og uddannelse er der ligeledes stort potentiale for vidensdeling og samarbejde. Begge regeringschefer påpegede at landende har mange ting tilfældes, hvoraf det at leve i og med naturen står øverst på listen.

Verdens mest ligestillede land

Det ledte videre til, at der kan samarbejdes omkring klima, hvor Island ifølge statsministeren allerede har sat sig nogle ambitiøse klimamål, mens Grønland skal i gang med en proces for at finde ud af, hvordan landets klimamål under Parisaftalen skal se ud.

Tidligere på ugen kom der en udmelding fra naalakkersuisut om, at Grønland inviterer investorer fra hele verden til at byde på de store potentielle vandkraftreserver, der ligger i områderne mellem Nuuk og Kangerlussuaq.

LÆS OGSÅ: Grønland vil sælge brint til resten af verden

Sidst men ikke mindst så har den islandske minister været en tur forbi Ilimarfik, hvor hun talte om ligestilling. Island er ifølge Global Gender Gap Index 2021 det land i verden, der er længst fremme, når det kommer til ligestilling mellem mænd og kvinder. Det omfatter blandt andet indsatsen for ligeløn, ligelig fordelt barsel og kønskvoter i bestyrelser.

Her er der også rig mulighed for at samarbejde og lære af hinanden, lød det fra Múte B. Egede og Katrín Jakobsdóttir.