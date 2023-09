Nyt Naalakkersuisut præsenteres i dag

Kassaaluk Kristensen Mandag, 25. september 2023 - 08:52

Efter en hektisk start på Inatsisartut-året fredag den 22. september, hvor Mimi Karlsen (IA) afgav sin post som Naalakkersuisoq for Sundhed for at blive formand for Inatsisartut, og hvor Karl Tobiassen (S) opgav sin post som Naalakkersuisoq for fangst og fiskeri på grund af manglende resultater, er Naalakkersuisut allerede mandag formiddag klar med deres nye Naalakkersuisut-kabale.

Den siddende koalition, Inuit Ataqatigiit og Siumut inviterer til et pressemøde mandag klokken 9.30, hvor en ny ansvarsfordeling af Naalakkersuisuts ansvarsområder bliver præsenteret.

Tillægsaftale

Formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte B. Egede og formanden for Siumut, Erik Jensen er endvidere klar til at præsentere en tillægsaftale til koalitionsaftalen, oplyser IA i deres korte invititation.

Erik Jensen har overfor Sermitsiaq.AG bedyret, at partiet er kommet med krav om tilføjelser i den gældende koalitionsaftale, hvilket tyder på, er lykkedes for partiet.