Nyt it-system skal støtte børne-sagsbehandling

Merete Lindstrøm Fredag, 19. juni 2020 - 07:40

Kommunerne knokler for at følge med i de administrative opgaver i forbindelse med socialsager for børn og unge. De tunge socialfaglige undersøgelser og udarbejdelse af handlingsplaner for hvert enkelt barn, kan være en udfordring for den enkelte medarbejder.

Med et nyt elektronisk journalsystem bliver sagsbehandlingen ensrettet, fortæller Naalakkersuisoq for Socialområdet, Martha Abelsen til Sermitsiaq.AG

- Vi sætter alle skabeloner ind og små videoer, der viser, hvordan man udreder, og hvilke skabeloner der skal bruges. Det gør det nemmere og mere håndgribeligt, siger hun.

LÆS OGSÅ: Rapport: Kommuner nødt til at bryde loven

Det nye journalsystem og rækken af letforståelige instruktionsvideoer skal lette arbejdet og gøre det nemmere for Socialstyrelsens medarbejdere at rykke ud til de enkelte kommuner, når de har brug for en hjælpende hånd med administrationen, forklarer Naalakkersuisoq.

Medarbejdere kan lånes ud

På sigt kan der blive tale om en taskforce af sagsbehandlere i Socialstyrelsen, og det gør deres arbejde mere effektivt, hvis de skal bruge samme journalsystem, uanset hvilken kommune, de skal hjælpe, mener Martha Abelsen.

-De er ved at udrede det, men alle kommuner har sagt ja, og vi har fået pengene igennem fra den pulje, der er afsat til handlingsplanen for omsorgssvigtede børn og unge, siger Martha Abelsen.

Arbejdet med det nye system er i fuld gang og naalakkersuisoq regner med, at det går i luften i juli eller august.