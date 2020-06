Rapport: Kommuner nødt til at bryde loven

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 09. juni 2020 - 12:57

Når et barn eller en ung bliver anbragt på en døgninstitution, er det lovpligtigt at døgninstitutionen udarbejder og opdaterer årligt handleplan årligt. Samtidig skal der være en socialfaglig undersøgelse i forbindelse med anbringelsen. Den skal være udarbejdet to måneder efter, kommunalbestyrelsen er blevet opmærksom på, at et barn kan have behov for særlig støtte.

- Tidligere undersøgelser af det specialiserede børne- og ungeområdet i Grønland viser imidlertid, at den proces og lovgivningen ikke stemmer overens med virkeligheden. Disse undersøgelser viser blandt andet, at der ofte ikke udarbejdes socialfaglige undersøgelser og handleplaner, og at sagsbehandlingsarbejdet grundlæggende er stærkt udfordret på grund af rekrutteringsvanskeligheder og store sagsmængder, lyder det i rapporten ”Kortlægning af døgninstitutionsområdet i Grønland”.

Ambitiøs lov

Rapporten påpeger, at den lovgivende ramme kan virke ambitiøs, hvilket kan være godt.

- På den anden side fremstår de nuværende lovgivningsmæssige krav så ambitiøse, at det er meget vanskeligt for kommunerne at leve op til lovgivningen, selv hvis de gør en indsats for at lave forbedringer, lyder det i rapporten.

Forældede handleplaner

Men også efter barnet er anbragt i en døgninstitution enten under selvstyret, kommunerne eller et selvejet sted, så mangler der opdaterede handleplaner for barnet. Ifølge døgninstitutionernes besvarelse om handleplaner, har i alt 42 procent af de anbragte børn en handleplan, der er opdateret det seneste års tid.

VIVE

Set per kommune halter det mest i Kommuneqarfik Sermersooq. Der svarer døgninstitutionerne, at 38 procent af alle anbragte børn har en opdateret handleplan. Det går bedst i Qeqqata Kommunia, hvor 79 procent af de anbragte børn i døgninstitutioner har fået en opdateret handleplan indenfor de seneste tolv måneder. Tallene er fra 2019, hvor data er indsamlet.

Manglende undersøgelser

Ved en anbringelsessag skal barnets udfordringer og ressourcer kortlægges forud for udarbejdelse af handleplan. Også her tyder det imidlertid på, at der er store udfordringer.

VIVE

Tabellen i rapporten viser, at kommunerne samlet set kun har udarbejdet en socialfaglig undersøgelse i 25 procent af sagerne om de 0-23-årige døgninstitutionsanbragte børn, lyder det i rapporten.