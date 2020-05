Nyt indhandlingsanlæg på vej i Uummannaq

Merete Lindstrøm Tirsdag, 19. maj 2020 - 11:48

På et møde i Naalekkersuisut d. 13. maj blev det besluttet at godkende en ansøgning fra Sigguk A/S om at opføre et indhandlings- og fabriksanlæg i Uummannaq. En beslutning der havde omvendt fortegn tilbage i januar i år. Der fik virksomheden nemlig nej til sin ansøgning med den begrundelse, at der allerede er to fabrikker i byen.

Direktør i Sigguk A/S, Frans Viggo Heilmann, mener at det er nye argumenter, der har fået Naalakkersuisut til at ændre mening.

-Vi ved, at der er mange torsk, der ikke bliver taget hjem i Uummannaq, fordi man mangler lagerkapacitet om vinteren. Man prioriterer hellefisk, siger han til Sermitsiaq.AG

Derudover mangler der kapacitet til produktion om sommeren, forklarer direktøren.

- Der er ikke plads nok til hellefisk, så derfor undgår man indhandling af torsk, som ellers er et godt produkt af bifangsten.

Anklager om kammerateri?

I referatet fra Naalakkersuisuts møde står der også: Det skal ligeledes meddeles overfor virksomheden, at Naalakkersuisut ikke accepterer beskyldninger om kammarateri. Samtidigt skal det klarlægges overfor selskabet, at de ikke skal forvente kvoteforhøjelser.

Men den del vil hverken departementschef i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jørgen Isak Olsen, eller direktøren i Sigguk, udtale sig om.

- Jeg tror, der er sket en misforståelse. Der må du spørge Naalakkersuisut om, hvad de mener, siger Frans Viggo Heilmann.

- Jeg ved ikke, hvad der ligger til grund for ønsket om at indsætte netop dette afsnit, skriver departementschefen i en mail til Sermitsiaq.AG

I forhold til en forhøjelse af kvoten, så er direktøren i Sigguk ikke bekymret endnu.

-Vi har selvfølgelig brug for højere kvoter, men det haster ikke i øjeblikket på grund af coronasituationen, siger Frans Viggo Heilmann.

Opførelsen af den nye fabrik er allerede i gang og direktøren håber på, at de​​​​n står klar ultimo december.