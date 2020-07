Nyt håb for parabol-antennepark i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 30. juli 2020 - 07:42

Den amerikanske konkursdomstol har den 10. juli godkendt, at den britiske regering og Bharti Global overtager konkursboet og sikrer projektets overlevelse med opsendelse af flere hundrede lavtgående satellitter, der skal sikre billig højhastig-internet, uanset hvor man befinder sig på kloden.

Under retsmødet, der fandt sted i New York, blev der givet grønt lys til, at de hidtidige investorer, SoftBank og Grupo Elektra, blev erstattet af den britiske regering og indiske Bharti Global, der foreløbig skyder lidt over 50 millioner dollars i selskabet. Det skal sikre, at OneWeb kan fortsætte sit joint venture samarbejde med franske Airbus om at få bygget og opsendt endnu flere satellitter.

Kontrakt-ændringer

Antallet af satellitter, der skal bygges, er ikke blevet specifiseret. Den 13. juli udtalte talskvinden for OneWeb, Molly Townsend, at man stadig arbejder på at ændre en kontrakt på de oprindelige 648 satellitter.

Om OneWeb er i gang med at skære den meget ambitiøse plan til og reducere dækningen af kloden er uvist. Tele Greenland, der var partneren, som skulle sikre forbindelseslinjerne mellem parabolparken og søkablet, må derfor afvente, hvad de nye ejere finder frem til.

Alok Sharma, som er britisk statssekretær for forretnings-, energi- og industriel strategi, har om den britiske regerings involvering sagt, at de beror på kommercielle årsager.

Samtidig giver OneWeb briterne ”strategiske geopolitiske muligheder for Storbritannien”, da landet har ambitioner om at blive ”verdensledende inden for rumfartsektoren”, skriver onlinemediet spacenews.com.

