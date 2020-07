Nye regler: Dødsstød til krydstogter i år

Thomas Munk Veirum Torsdag, 23. juli 2020 - 07:45

Det nationale turistråd Visit Greenland ærgrer sig over, at krydstogter rammes særligt hårdt af nye indrejseregler.



Tirsdag gik Grønland ind i fase to af genåbningen af landet, og ifølge de nye regler må et krydstogtskib ikke have anløbet en udenlandsk havn inden for 14 dage før ankomsten til Grønland.



Færøske og islandske havne hører i den forbindelse også under udenlandske havne, gør Selvstyret opmærksom på i de nye regler.

Krydstogter kan ikke gennemføres

Reglerne betyder formentlig, at krydstogtsæsonen nu definitivt aflyses, vurderer Visit Greenland:



- De nye regler betyder reelt, at et krydstogt til Grønland ikke kan gennemføres, da det ikke er attraktivt for hverken krydstogtskibene eller gæsterne at sejle rundt på søen i 14 dage uden at kunne komme i land for at opleve destinationer og købe turistoplevelser, siger Julia Pars, direktør i Visit Greenland til Sermitsiaq.AG.

- Med hensyn til de resterende krydstogtanløb, der ellers var planlagt til at komme i 2020 til Grønland, forventer Visit Greenland nu, at alle vil blive annulleret af krydstogtrederierne, siger hun videre.

Ifølge statistik fra Visit Greenland havde Grønland besøg af 46.633 krydstogtspassagerer i 2019. For et par uger siden skrev avisen AG, at 256 anløb fra en række forskellige krydstogtskibe var aflyst, men at 145 anløb stadig var i spil.

Andre lande har godkendt anløb

Direktør Julia Pars ærgrer sig over, at man ikke har ladet nogle af de regler, der gælder for flypassagerer, gælde for krydstogtspassagerer.



Hun peger på, at man måske kunne have reddet en lille del af krydstogtsturismen ved eksempelvis at stille krav om, at alle gæster er testet for COVID-19, at krydstogtgæster kun må være fra de godkendte lande med indrejsetilladelse og at skibene kun anløber udvalgte byer og bygder i Grønland.

Julia Pars henviser desuden til, at visse andre nordiske lande har godkendt anløb af krydstogtskibe med restriktioner:



- Herunder Svalbard hvor der har været en dialog mellem erhvervet og myndighederne om regelsættet forinden, og for at gøre det muligt at gennemføre krydstogter uden at gå på kompromis med sundhed og sikkerhed, siger hun.