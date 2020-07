Mangel på indrejseregler truer krydstogtssæson

Redaktionen Torsdag, 09. juli 2020 - 16:58

256 anløb fra en række forskellige krydstogtskibe har aflyst årets tur til Grønland. 145 anløb er dog stadig i spil, men det kan meget hurtigt ændre sig, siger Grønlands turistråd, Visit Greenland, og sammenslutningen for arktiske krydstogtsoperatører, AECO, hvis primære formål er bæredygtig udvikling af krydstogtturismen i Arktis, i fællesskab.

Det skriver avisen AG.

- Der er ingen, der er sikre, for pt. er der ikke nogen udmelding fra Naalakkersuisut eller Grønlands Selvstyre omkring, hvordan krydstogtsæsonen kommer til at forløbe i år og hvilke eventuelle regler, der vil være for krydstogtsanløb, siger direktør for Visit Greenland, Julia Pars, der tilføjer, at både Visit Greenland og AECO har henvendt sig flere gange.

Sidste udkald

Det første skib står til at skulle ankomme den 30. juli, altså om små tre uger, men Naalakkersuisut har endnu ikke meldt noget ud om regler for indrejse via havet. Til sammenligning var man politisk hurtige i aftrækket, da der skulle udformes regler for ind- og udrejse gennem luften.

