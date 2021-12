Den nye mand i København er fundet

Merete Lindstrøm Fredag, 17. december 2021 - 15:41

Jens Heinrich er 48 år og kommer fra en stilling som specialkonsulent på Repræsentationen, hvor han det sidste halve år har fungeret som repræsentationschef. Det skriver naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

- Det glæder mig, at vi har fået ansat en faglig stærk profil med indgående kendskab til Grønlands Selvstyre og med en bred erfaring. Vi glæder os til det kommende samarbejde med Jens, siger Muté Borup Egede, Formand for Naalakkersuisut og Nalaakkersuisoq for Udenrigsanliggender.

Jens Heinrich har ph.d. grad i arktisk kultur-, sprog- og samfundsforhold fra Ilisimatusarfik. Det er ligeledes fra Ilisimatusarfik han i 2004 blev cand.mag. i kultur- og samfundshistorie. Og den nye repræsentationschef har en holdning til tingene.

Tidligere konsulent for IA

Jens Heinrich har for blandt andet for nogle år siden været ude og kommentere i debatten om Grønlands overgang fra koloni til dansk amt i forbindelse med, at journalisten bag bogen Imperiets Børn var ude og efterlyse ofre for tvang, overgreb og danificering til brug i bogen.

Dengang var Heinrich konsulent for IA i Folketinget, og han har tidligere været medlem af Forsoningskommissionen.

I et indspark i debatten påpegede han, brydningstiden ikke fremstilles sort-hvidt med danske skurke og grønlandske ofre.

På lange stræk var der en tilstræbt konsensus omkring de centrale beslutninger, påpegede han.

- Koncentrationspolitikken (flytning af beboere fra bygder til åbentvandsbyer, red.) var for eksempel ikke en enstrenget dansk politik. Det var lige så meget en grønlandsk politik. Landsrådet var enig i, at en udvikling af Grønland forudsatte, at bosætningsmønstret blev ændret, skrev Jens Heinrich.

Jens Heinrich tiltræder officielt den 1. januar 2022. Der var i alt 13 ansøgere til stillingen, som er placeret under Departementet for Udenrigsanliggender i Nuuk.