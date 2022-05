Nye lufthavne: Selvstyret og Avannaa inviterer Iluliarmiut til dialogmøde

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 04. maj 2022 - 17:45

Lufthavnsbyggeriet i Ilulissat skrider frem.

Derfor inviteres borgere i Ilulissat til et dialogmøde omkring arbejdet med ”Lufthavne 2.0” og den data, som ligger til grund for de kommende passagerprognoser. Også det kommende arbejde med udarbejdelsen af tillægsdatapakker, som skal styrke viden om hvilken udvikling, byen og landet står for, vil blive præsenteret.

Det oplyser Selvstyret og Avannaata Kommunia, som er initiativtagerne til dialogmødet, på deres hjemmesider.

Lægger op til dialog

Selvstyret og Kommune Kujalleq har allerede holdt et dialogmøde omkring nye lufthavne i Qaqortoq onsdag den 27. april.

Her ønskede borgerne i Qaqortoq at vide omkring arbejdspladser for lokale, om kapacitet for sundhedscenteret i Qaqortoq vil kunne følge med og vejforhold.

Når borgerne i Ilulissat møder til dialogmødet, der bliver holdt i kulturhuset Sermermiut torsdag den 5. maj kl. 16.30-18.00, vil der være repræsentanter fra Kalaallit Airports, Visit Greenland og Air Greenland.

Repræsentanterne vil give et kort oplæg på deres arbejde med den kommende udvikling i Grønland, oplyser Selvstyret.

- På baggrund af præsentationerne, vil der blive åbnet op for spørgsmål og kommentarer fra deltagerne på dialogmødet, hvor repræsentanter fra Avannaata Kommunia, Grønlands Selvstyre og repræsentanter fra selskaberne vil stå til rådighed, lyder det.

Borgere, der ikke har mulighed for at deltage fysisk til dialogmødet får mulighed for at følge med online gennem onlinetjenesten Teams.