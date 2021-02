Nye hjælpepakker glæder aktører

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 05. februar 2021 - 08:27

Aktører indenfor turist- og hotelbranchen glæder sig over, at tre hjælpepakker forlænges frem til den 30. juni 2021.

Hjælpepakkerne er akuthjælpepakken, arbejdsmarkedshjælpepakken og aktivitetshjælpepakken der alle yder økonomisk hjælp for turisme- og hotelbranchen under coronakrisen.

Overfor Sermitsiaq.AG udtrykker Grønlands Erhverv tilfredshed omkring forlængelsen, da hjælpepakkerne er nødvendige for at erhvervets hjuler fortsat kan køre.

Også Visit Greenland glæder sig:

- Vi synes det er positivt, at hjælpepakkerne er forlænget. Det er der brug for i turisterhvervet. Så længe der er rejserestriktioner, er der ingen optimal mulighed for indtjening som turismeoperatører, hvilket gør hjælpepakkerne nødvendige, udtaler direktør i Visit Greenland, Julia Pars til Sermitsiaq.AG.

Hoteller holdes oven vande

Det er ikke kun turismevirksomheder, der er hårdt ramt af det nu årelange coronakrise. Også hotelbranchen kan risikere at bukke under krisen, hvis ikke der er ekstraordinær hjælp at hente.

Bestyrelsesformand i Hotel Hans Egede udtrykker tilfredshed omkring forlængelsen af hjælpepakker:

- Det er helt i orden og rigtig flot, at hjælpepakkerne er forlænget. Det er der behov for i både turist- og hotelbranchen, siger bestyrelsesformand i Hotel Hans Egede, Helge Tang til Sermitsiaq.AG.

Stor hjælp at hente

Han forklarer, at hjælpepakkerne, der blev igangsat i foråret 2020 for at holde hotelbranchen kørende, har hjulpet meget:

- Det har hjulpet turistbranchen og hotelbranchen så meget, at vi lige kan overleve krisen. Uden disse hjælpepakker, så er der nogen kolleger, der ville have svært ved at holde driften, siger han.

Tal fra maj 2020 viser, at ved coronanedlukningens start var der allerede et fald på over 25 procent af overnatninger på hoteller og lignende i forhold til året før.