Tre hjælpepakker forlænges igen

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 04. februar 2021 - 09:43

Coronakrisen holder fortsat erhvervslivet og turismebranchen i et jerngreb. Derfor fortsætter Naalakkersuisut med at yde førstehjælp for disse erhverv i form af hjælpepakker.

I en pressemeddelelse oplyser departementet for finans, at Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har godkendt at forlænge tre hjælpepakker frem til den 30. juni 2021.

- Når Naalakkersuisut på et senere tidspunkt ophæver den indførte 5-dags karantæne ved indrejse til Grønland, vil aktivitetspakkens rabatter til slutbrugerne (turister) ophøre 30 dage senere, dog senest den 30. juni 2021, oplyses det.

De tre hjælpepakker skal afhjælpe erhvervslivet og den mere eller mindre stillestående turismebranche.

Der er afsat en bevilling på 45 millioner kroner.

Disse hjælpepakker er forlænget:

Akuthjælpepakken med 35 millioner kroner.

Arbejdsmarkedshjælpepakken med 7 mio. kr.

Aktivitetshjælpepakken med 3 mio. kr.

Ekstraordinær situation

Naalakkersuisut har siden foråret 2020 givet hjælpepakker til turisterhvervet. Naalakkersuisut vurderer, at hjælpen endnu er nødvendig på grund af den fortsatte nedlukning:

- Turisterhvervet er hårdt ramt af de nedlukninger, der sker i forbindelse med den globale covid-19-pandemi. Derfor ønsker Naalakkersuisut at hjælpe turisterhvervet i den svære stund. Målet er at holde hånden under erhvervet, så det kan vækste igen, når pandemien er over, siger Naalakkersuisoq for erhverv, Jens-Frederik Nielsen.

- Denne helt ekstraordinære situation kræver ekstraordinære løsninger, hvilket hjælpepakkerne er et udtryk for. Det skal understreges, at Naalakkersuisut bestemt ikke opfatter hjælpepakkerne som en permanent løsning, men som absolut midlertidige, indtil det værste er ovre, tilføjer Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq.

Uvished om vaccine

Grønland er begyndt at vaccinere borgere mod coronavirus. Men det er fortsat uvist, hvornår hele befolkningen bliver fuldt ud vaccineret, da der er stor usikkerhed om leverancer af vacciner. Den 27. januar 2021 oplyser læge ved landslægeembedet, Paneeraq Noahsen, at lige unde seks procent at landets borgere har modtaget den første vaccine, og at man nu går i gang med at give vaccine nummer to.

På grund af usikkerheden om, hvornår landet kan åbne sig helt igen og dermed sætte skub i erhvervet, vil departementet for erhverv fortsætte med at vurdere situationen og behovet for hjælpepakker løbende, oplyses det.

Endnu en hjælpepakke støbes

Departementet for råstoffer oplyser, at man er ved at kigge på muligheder for at afhjælpe servicebranchen indenfor råstofområdet. Branchen er også hårdt ramt af nedlukninger, der sætter bremseklodser for råstofbranchen i tide og utide.

Endvidere er en arbejdsgruppe i gang med at kigge på, hvorvidt hjælpepakken til fiskeriet skal forlænges, oplyser departementschef i departement for fiskeri, Jørgen Isak Olsen.