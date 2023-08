Hvor bliver den nye fiskerilov af?

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 29. august 2023 - 11:50

To år efter udgivelsen af Fiskerikommissionens betænkning er der fortsat intet forslag til en ny fiskerilov at se. Fiskerikommissionen blev sat i verden for at komme med input til opdaterede rammer for landets absolut vigtigste erhverv.

Siden er der dog fra politisk hold sået tvivl om adskillige af kommissionens anbefalinger. Blandt andet har koalitionspartiet Siumut afvist at følge en række af kommissionens anbefalinger, og et konkret lovforslag ventes med spænding.

Ventetiden ser dog ud til at fortsætte lidt endnu. Dagsordenen for efterårssamlingen er offentliggjort, og et forslag til en ny fiskerilov glimrer ved sit fravær.

Tilbage i januar bebudede naalakkersuisoq for fiskeri, Karl Tobiassen (S), at han vurderede det som realistisk, at et forslag kunne fremsættes på efterårssamlingen. Tidligere på sommeren fortalte han, at forhandlinger med partierne var i gang.

Ønsker at indlevere det efter deadline

Tirsdag oplyser Departementet for Fiskeri og Fangst til Sermitsiaq.AG, at man har bedt Inatsisartut om lov til at indlevere lovforslaget senere og har i øvrigt ikke yderligere kommentarer til sagen.

Hvornår forslaget ventes at blive sendt til Inatsisartut vides derfor ikke, men forslaget vil efter al sandsynlighed skulle i offentlig høring først, hvilket endnu ikke er sket.

Høringsprocessen kan være tidskrævende. Forslaget til en ny lov om ligestilling og anti-diskrimination var eksempelvis i høring i en måned, og der må forventes at være særdeles stor interesse fra fiskerierhvervet i at gennemgå og eventuelt komme med input til lovforslaget.

Tilbage i 2017 blev et forslag til en ny fiskerilov fremsat på efterårssamlingen, men det kom ikke videre end førstebehandlingen. Senere blev Fiskerikommissionen nedsat med henblik på at komme med input.