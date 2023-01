Fiskeriloven skal færdiggøres i år

Redaktionen Torsdag, 19. januar 2023 - 11:02

Uvisheden om hvornår Inatsisartut skal behandle Naalakkersuisuts forslag til en ny fiskerilov er forbi. Medlem af Naalakkersuisut, Karl Tobiassen (S) bekræfter overfor A/G at han på vegne af Naalakkersuisut vil fremlægge en ny forslag til fiskerilov under Inatsisartuts efterårssamling.

Det skriver avisen AG.

- Vi kan ikke og skal ikke forhale arbejdet længere. Vi har mange gode indstillinger fra fiskerikommissionen. Jeg har siden jeg blev medlem af Naalakkersuisut været i løbende dialog med erhvervets aktører og deres interesseorganisationer, i både indenskærs- og udenskærsfiskeriet. Jeg har været i dialog med banker og mulige investorer, eksempelvis pensionskassen SISA. Jeg har rejst rundt i landet og været i direkte dialog med fiskere, jeg mangler nu blot at mødes med fiskere i Østgrønland og Qaanaaq, dem når jeg i den nærmeste fremtid, så dialogen kører og vil fortsat køre under lovforberedelsen, fortæller Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Karl Tobiassen (S).

Et samlet Naalakkersuisut står bag

Under forløbet sørger Karl Tobiassen (S) for at Naalakkersuisut bliver orienteret, ligesom han sørger for at afstemme punkter hvor der kan opstå uenigheder mellem koalitionspartierne. Han fortæller at det er et samlet Naalakkersuisut som står bag hans arbejde:

- Indtil videre har jeg fremlagt arbejdet for Naalakkersuisut i to omgange, jeg har således flere gange afstemt med det øvrige Naalakkersuisut, og jeg er meget fortrøstningsfuld over at Naalakkersuisut står sammen om det forberedende arbejde jeg er i gang med. Så jeg mener at alle forudsætninger for at behandle og vedtage den nye fiskerilov til efterårssamlingen er realistisk, fortæller Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Karl Tobiassen (S).

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: