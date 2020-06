Her er den nye bestyrelse for Demokraatit

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 09. juni 2020 - 08:47

Efter længere tid uden formand har Demokraatit valgt Jens-Frederik Nielsen til ny formand for partiet.

Valget af Jens-Frederik Nielsen skete efter, at ingen havde meldt sig som kandidat forud for partiets landsmøde mandag aften.

28-årige Jens-Frederik Nielsen blev for nylig trukket ind i det politiske rampelys, da han blev udpeget som naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer.

- Jeg har altid haft store politiske ambitioner. Jeg går meget op i, hvordan samfundet ser ud og hvordan vi kan ændre det til noget bedre. Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke havde forventet at blive formand i så ung en alder. Det er dog ikke noget, der skræmmer mig. Jeg har masser af idéer og kræfter, og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet, udtaler Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen: Grønland skal blidt igennem krisen

Han peger på, at Grønland befinder sig i økonomisk uvejr på grund af coronakrisen, og han vil arbejde for, at landet kommer så blidt som muligt igennem krisen:

- Det kræver mod, vilje og samarbejde med gode kræfter. Derfor er jeg også glad for, at Landsmødet har sammensat en initiativrig og stærk hovedbestyrelse. Sammen vil vi tage ansvar i en svær tid, udtaler han.

Demokraatits hovedbestyrelse ser efter landsmødet således ud: