Jens-Frederik Nielsen er ny formand for Demokraatit

Merete Lindstrøm / Kassaaluk Kristiansen Mandag, 08. juni 2020 - 20:26

Demokraatits nye formand er endnu ikke folkevalgt til noget hverv, men blev d. 29. maj hentet ind som Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, da Demokraatit trådte ind i koalitionen med Siumut og Nunatta Qitornai. Han har hidtil arbejdet som partikonsulent, men nu skal han altså være både Naalakkersuisoq og formand for Demokraatits medlemmer. Efter han blev valgt uden modkandidat fik han sat ord på nogle af visionerne for partiet.

- Jeg ønsker et parti, som er pålideligt, og som tager det største ansvar. Jeg er klar til at være formand. Vi har meget arbejde at tage fat på, siger den 28-årige Jens-Frederik Nielsen, som også gentager Nivi Olsens tidligere løfte om ikke at pålægge befolkningen nye skatter.

Ingen nye afgifter

- Befolkningens købekraft skal styrkes. Derfor siger jeg nej til alle slags afgifter. Vi skal ikke tage fra folkets lommer, siger den nye formand.

Derudover vil han styrke sundhedsvæsenet, og sender rosende ord efter partikollegaen den nye Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim.

- Der er store opgaver i sundhedsvæsenet. Jeg har tillid til vores naalakkersuisoq på området. Vi har brug for varme hænder i sundhedsvæsenet, og vi skal mindske administrationen. Seksuelt misbrug og omsorgssvigt af børn bør stoppe nu. Ikke i morgen men i dag. Børn skal være trygge. Familien skal være stærk. Vi arbejder fortsat på at støtte familien, sagde en tydelig rørt nyvalgt formand.

Andre poster besat

Næstformand i partiet bliver Steen Lynge, efter indstilling af Malene Vahl Rasmussen.

Steen Lynge indstiller Nivi Olsen til organisatorisk næstformand, og Nivi Olsen accepterer med en kommentar:

- Jeg er interesseret i at være organisatorisk næstformand. Jeg har kræfter og energi til arbejdet. Hvis der er plads i partiet, vil jeg arbejde ydmygt for partiet. Jeg siger tak for indstillingen, lyder det fra Nivi Olsen, der har været fungerende formand frem til i dag.

Jens-Frederik Nielsen indstiller nuværende kasserer, Malene Vahl Rasmussen, til genvalg på posten. Malene siger tak og fortsætter som kasserer.