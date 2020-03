Nye anbefalinger fra Epidemikommissionen

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 06. marts 2020 - 16:51

Danmark har tidligere i dag opfordret at udskyde eller helt aflyse arrangementer, hvor der forventes en deltagertal på 1.000 personer eller flere. Opfordringen gælder indtil slutningen af marts. Opfordringen er en del af tiltagene for at inddæmme eventuel smittespredning af den dødelige coronavirus, der netop nu er i udbrud flere steder i verden.

LÆS OGSÅ: Flere nye tiltag mod coronavirus

Grønlands Epidemikommission har nu besluttet at komme med samme opfordring.

Samtidig opfordrer epidemikommissionen arrangører, der har forventet deltagertal på under 1.000 mennesker, at forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.

- Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, som er samlet, samt den fysiske afstand imellem deltagerne under arrangementet. Dertil kommer, at indendørs arrangementer normalt vil medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

- Eksempelvis vil smitterisikoen ved et indendørs arrangement for primært ældre mennesker således være langt større end ved et udendørs arrangement for børn med få tilskuere. Det kan samtidig have betydning, om der forventes at være udenlandske deltagere i arrangementet, lyder det fra Epidemikommissionen.

På verdensplan er nu over 100.000 mennesker smittet med coronavirus, der har et epicenter i den kinesiske provins, Hubei. Virussen har allerede krævet 3.000 liv, siden den første gang kom i udbrud for godt to måneder siden.

Hensigtsmæssig adfærd

Arrangører af større arrangementer opfordres af kommissionen til at sikre betingelser for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

Epidemikommissionen opfordrer arrangører af større arrangementer til at:

Udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne og hosteetikette samt adfærd).

Sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.

Placere stole med større afstand end normalt, og at sikre, at deltagerne forlader

arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.

Holde øje med, om der findes personer, som har udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.

Informationer omkring coronavirus/COVID-19 og Grønland er nu også samlet på landslægeembedets hjemmeside, www.nun.gl på både dansk og grønlandsk.

LÆS OGSÅ: Karantæneramt familie: Vi tager det roligt

I går kom det frem, at i alt to husstande er sat i hjemmekarantæne i 14 dage, efter familierne har været i den nordlige Italien.

Ændrede rejsevejledninger

Sikkerhedsniveauet i rejsevejledninger for hele verden er desuden hævet, så rejsende som minimum skal være ekstra forsigtige i udlandet, oplyser Udenrigsministeriet fredag aften.

I alle rejsevejledninger for hele verden er sikkerhedsniveauet hævet til minimum gult.

Det betyder, at man skal være ekstra forsigtig, men det betyder ikke, at rejser til de pågældende områder frarådes.

Når Udenrigsministeriet anbefaler rejsende at udvise ekstra forsigtighed i alle lande, er det for at forebygge yderligere smitte i Danmark. Man kan læse mere om de forskellige niveauer på at rejse til udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside.