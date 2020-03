Flere nye tiltag mod coronavirus

Ritzau / Walter Turnowsky Fredag, 06. marts 2020 - 08:35

For at begrænse udbredelsen af coronavirus opfordrer de danske myndigheder til, at alle arrangementer med over 1000 mennesker bliver udskudt eller aflyst.

Anbefalingen gælder i første omgang resten af marts. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Tiltaget vil blandt andet kunne ramme kampe i Superligaen i fodbold og håndboldligaen for mænd og kvinder samt større koncerter.

Det betyder også, at lørdagens Melodi Grand Prix afholdes uden tilskuere, skriver DR Nyheder.

- På baggrund af statsministerens opfordring har vi truffet den beslutning at gennemføre Melodi Grand Prix uden publikum, siger DRs talsmand Gustav Lützhøft til DR Nyheder.

Ingen kys og kram

Sundhedsstyrelsen i Danmark opfordrer til, at man holder op med give hånd, kramme og kysse.

Det kan begrænse coronasmitten, siger direktør Søren Brostrøm på et pressemøde.

- Sundhedsstyrelsen kommer ikke og kontrollerer borgernes adfærd. Men det er en klar anbefaling, at vi holder op med give hånd, kram eller kys.

- Det vil være en effektiv indsats for at forebygge den epidemi, der kan ramme vores samfund, siger Søren Brostrøm.

Han indrømmer, at det kan være svært at følge anbefalingen, hvis man for eksempel er gift og bor sammen.

Anbefalingen skyldes, at coronavirus er en luftvejsinfektion. Den spreder sig via håndtryk, overflader eller små dråber fra hoste og nys.

Sundhedsstyrelsen opfordrer også til, at man ofte vasker hænder og bruger håndsprit.

Samtidig skal man være opmærksom steder, hvor man er tæt på mange mennesker - for eksempel i offentlig transport.

- Tager man metro, bus eller tog, skal man være opmærksomhed på tætheden. Og man skal spritte sine hænder bagefter eller overveje at bruge handsker.

- Er man i risikogruppen, så kan man overveje, om man skal tage en tætpakket metro, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.