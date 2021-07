Ny strategi skal sikre dyr og planter

Thomas Munk Veirum Søndag, 04. juli 2021 - 10:46

En ny strategi om biodiversitet skal sikre, at Grønland medvirker til at bevare dyre- og plantearterne her i landet.

Over hele kloden uddør dyre- og plantearter nemlig i et foruroligende tempo, og i en tid med store udfordringer for klima og natur er det vigtigt for både miljøet, befolkningen og landets økonomi, at der sikres sunde økosystemer og bestande i Grønland, lyder begrundelsen fra Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

- Det er meget vigtigt for Naalakkersuisut, at vi sætter rammerne for en bæredygtig forvaltning af vores biodiversitet og naturens ressourcer her i landet, udtaler naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø, Kalistat Lund (IA), i forbindelse med offentliggørelsen af strategien.

Den nye strategi bygger på fem målsætrninger:

Biodiversiteten skal beskyttes gennem relevant lovgivning og bæredygtig forvaltning. De levende ressourcer skal udnyttes bæredygtigt. Miljøtilstanden skal forbedres til gavn for naturen og menneskers sundhed. Forskning, overvågning og brugerviden skal sikre et robust vidensgrundlag om arter og økosystemer. Vores aktive deltagelse i internationalt samarbejde skal medvirke til sikring af Grønlands interesser og bidrage til den globale beskyttelse af biodiversiteten.

Naalakkersuisoq lægger vægt på, at Grønland også gør sig bemærket internationalt på området:

- Truslerne mod biodiversiteten overskrider ofte grænser, såsom klimaforandringer, luftforurening, plastikforurening og overfiskeri. Derfor er det vigtigt, at vi ud over at have vores egen nationale biodiversitetsstrategi også er med til sikre, at der er fokus på internationale tiltag, der kan beskytte klodens biodiversitet, udtaler Kalistat Lund.

I strategien redegøres der for, hvad der truer biodiversiteten i Grønland. Her peges på klimaforandringer, overudnyttelse og forurening som de direkte faktorer.