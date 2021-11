Ny rapport: Dyrt at transportere sand

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 19. november 2021 - 13:52

Grønland har muligheder for eksport af sand. Men det er ikke økonomisk rentabelt at eksportere sand, da det er meget dyrt at transportere det.

Det vurderer Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, som netop har udgivet en rapport om sagen. Det er Naalakkersuisut, som har bestilt rapporten.

Sandprodukter til bygge- og anlægsopgaver er generelt lavprisprodukter med meget lav profitmargin, hvor transportomkostningerne har stor betydning for konkurrenceevnen.

Store omkostninger

Ifølge Jakob Kløve Keiding, centerleder for Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, er netop transportomkostningerne en udfordring for produktioner i Grønland, og resultaterne i den nye rapport viser, at forudsætningen for en profitabel produktion af sandprodukter i Grønland er, at produkterne har høj kvalitet og derfor kan opnå højere priser.



- Vi vurderer, at Grønland har de nødvendige geologiske og tekniske forhold for en produktion af højkvalitetsprodukter, og at de har potentiale til at blive en fremtidig producent af vitale mineralske råstoffer som sand, grus og sten. Derfor anbefaler vi målrettede undersøgelser af disse ressourcer, siger han ifølge Geus.

Professor ser mangler

Sermitsiaq.AG har talt med Mette Bendixen, der er professor på McGill University i Canada, og som tidligere har forsket i samme emne. Hun mener, at der er mangler i rapporten.



- Det, som jeg synes rapporten mangler at kigge på er, hvad er materialernes kvalitet og hvordan markedsforholdene ser ud om 10, 30, 50 år frem. Der siger tallene nemlig, at priserne på de råstoffer vil stige. Så begynder regnestykket at se anderledes ud. Der er sand-produktet, som potentielt har mere værdi, påpeger hun.

Ingen borgerinddragelse

Hvis regnestykket bliver anderledes, kan Grønland få gavn af at eksportere sand, siger hun.



- Her vil der kunne skabes arbejdspladser, skatter og afgifter hvor der på den måde kan skabes socialt gevinst. Men i den seneste rapport bliver der ikke nævnt noget om befolkningens holdning. Vi ved jo fra Kvanefjeldsprojektet og andre udvindingsprojekter, at man indrager lokalbefolkningen. Det undrer mig, at det aspekt slet ikke diskuteres i rapporten, siger Mette Bendixen.

LÆS OGSÅ: Eksport af sand fra Grønland

Hun ser dog en interessant pointe i rapporten, om at åbne op for at knuse sten og sælge det.



- Min forskning handler om sand, der er ude langs kysten, men rapporten diskuterer også mulighed for eksport af sprængt fjeld. Den del er ganske interessant. Derfor efterlader den seneste rapport flere ubesvarede spørgsmål, og åbner samtidig op for flere spørgsmål i søgen på svaret, om hvordan man bedst kan udnytte råstofferne i Grønland, lyder det fra Mette Bendixen.