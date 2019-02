Eksport af sand fra Grønland

Redaktionen Søndag, 17. februar 2019 - 10:18

En god del af verdens globale sandreserver er ved at være opbrugte, og efterspørgslen af sand er stigende. I Grønland lagres masser af sand langs kysten, og det kan måske eksporteres og dermed bidrage til øgede indtægter til Grønland.

Sammen med en international gruppe af arktiske forskere, har to danske forskere Mette Bendixen og Lars Lønsmann Iversen netop publiceret en artikel i tidsskriftet Nature Sustainability, hvor de diskuterer mulighederne og risici ved at etablere en sandindustri I Grønland. Arbejdet er finansieret af Carlsbergfondet.

– Vi har tidligere vist, at den hastigt smeltende Indlandsis leverer enorme mængder sediment til Grønlands kyster. Faktisk kommer omkring 8 procent af den mængde sand, der årligt leveres til verdenshavene fra Grønland. Og med en fortsat global opvarmning må vi forvente, at dette tal stiger, siger Mette Bendixen, der arbejder på University of Colorado.

Global opvarmning øger mængden af sand

Mængden af sand, der leveres til Grønland hvert år, har en markedsværdi der svarer til mere end halvdelen af landets bruttonationalprodukt (ca. 14.5 mia. kroner). Hvis de globale sandpriser stiger som forventet, vil denne værdi være fordoblet inden for de næste 25 år.

