Ny rådgivning: Hellefisk går ned - stor opjustering af rødfisk

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 27. juni 2023 - 13:53

Der er kommet ny rådgivning fra fiskeri efter henholdsvis hellefisk og rødfisk i Østgrønland fra den internationale rådgivningsorganisation ICES (International Council for the Exploration of the Sea).

Rådgivningen for fangst af hellefisk tager et ordentlig dyk med omkring 20 procent til 21.541 tons.

Bestanden af hellefisk i Østgrønland deles med Island og Færøerne, og Grønland har jævnfør tidligere aftale med Island 37,6 % af den fælles kvote, oplyser Naturinstituttet. Der blev således fisket 8.028 tons ved Grønland i 2022.

Lav forekomst af små fisk

Grønlands Naturinstitut oplyser, at ændringen i rådgivningen skyldes en ny beregningsmodel, der blandt andet tager højde for, at der siden 2013 har været en lav forekomst af små fisk, og dette påvirker nu bestandens overskud. Dog betegnes hellefisk bestanden i Østgrønland overordnet som stabil.

I øvrigt har instituttets forskningsfartøjet ”Tarajoq” indledt togter ved Østgrønland efter nogle år uden undersøgelser. Det vil øge kvaliteten af rådgivningen, lyder det fra Naturinstituttet.

Mens rådgivningen er dykket for hellefisk, stiger den til gengæld for "stor rødfisk" med hele 62 procent til 41.286 tons. Også denne bestand deles med Island og Færøerne, og fiskeriet er relativt begrænset for Grønlands vedkommende, hvor der blev fanget omkring 2.000 tons stor rødfisk i 2022.

Vedrørende stor rødfisk er der taget en regnemodel i brug, der foruden alder også inddrager ændringer i fiskeriets selektion.

Fangst af dybhavsrødfisk er problematisk

- Bestanden er lige nu stor men en manglende tilgang af ungfisk gennem mange år giver anledning til bekymring. Uden gode årgange fremover vil bestanden reduceres og rådgivningen falde, skriver Naturinstituttet.

Fiskeriet efter stor rødfisk kan dog være problematisk, fordi der også fiskes såkaldte dybhavsrødfisk, og for denne art er rådgivningen "ingen fangst".

- De to rødfiskearter, stor rødfisk og dybhavsrødfisk, fiskes i et blandet fiskeri og artbestemmelsen er meget vanskelig. Dette besværliggør bestandsvurderingerne for de to bestande og ICES anbefaler derfor at de to bestande reguleres separat, skriver Naturinstituttet.

Med hensyn til fiskeriet efter hellefisk ved Vestgrønland, oplyser Naturinstituttet, at rådgivningen fra 2022 er gældende for 2023 og 2024. Derfor kommer der først en ny rådgivning næste år.