Ny lufthavn: Nabo kræver kompensation

Andor Thomsen, der bor tæt på lufthavnen i Nuussuaq, efterlyser i et høringssvar til VVM-redegørelsen om den nye lufthavn i Nuuk bestemmelser om kompensation for de berørte beboere nær lufthavnen.

- Lige så naturligt og uundgåeligt det er, at et anlægsprojekt i denne størrelsesorden og af en så lang varighed, ikke kan gennemføres uden gener for beboere i anlægsarbejdets nærhed, lige så naturligt er det, at der fastsættes bestemmelser om kompensation af de berørte beboere. De pågældende kan formentlig gøre krav gældende om kompensation på andet grundlag, men det mest naturlige er, at dette reguleres i nævnte lov om rammebetingelser, skriver Andor Thomsen i høringssvaret, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i.

Henviser til metrobyggeriet

Han henviser til metrobyggeriet i København, hvor det i anlægsloven er fastsat hjemmel til at fastsætte nærmere regler for kompensation.

- Reglerne (vedr. Metrobyggeriet, red.) indebærer, at beboerne skal kompenseres, uden at de skal fremsætte et krav herom. Metroselskabet skal af egen drift oplyse på dets hjemmeside om mulighederne for kompensation, og herudover skal de berørte beboere orienteres direkte. Foruden betaling af kompensation for gener kan der også blive tale om genhusning og pligt til overtagelse af boliger. Dette står meget i modsætning til loven om lufthavne, hvor spørgsmålet om kompensation for gener slet ikke er omtalt, og hvor lovgiver og lufthavnsselskab øjensynligt slet ikke har gjort sig nogle overvejelser om dette punkt, bemærker Nuuk-borgeren, der bor på vejen Qattaaq.

Støj-, støv- og visuelle gener

Andor Thomsen henviser til støj- og støvgener, der er beskrevet i VVM-redegørelsen samt de visuelle påvirkninger, som kan medføre værditab på boligerne, der støder op til den nye lufthavn.

- Hvis de berørte beboere blot henvises til at gøre deres nævnte krav gældende ved domstolene vil det indebære betydelige udgifter og ressourcer i øvrigt til at føre langvarige sager og til at løfte den fornødne bevisbyrde m.m. Dette vil formentlig i mange tilfælde være til hinder for, at beboere opnår den kompensation, som de ellers er berettiget til, mener Andor Thomsen.

Værditab

- Det bør derfor fastsættes som et vilkår for at meddele tilladelse til dette anlægsprojekt, at der skal fastsættes regler om sagsbehandlingsprocedure og kompensation til berørte beboere, dels vedrørende gener i anlægsperioden, men også for påført værditab som følge af visuel påvirkning af lufthavnens anlæggelse, lyder kravet i høringssvaret fra fra Andor Thomsen.

Miljødepartementet er i gang med at gennemgå høringssvarene fra de to VVM-høringsrunder og i sidste ende er det Naalakkersuisut, der skal afgøre om borgernes krav skal flettes ind som krav over for bygherren Kalaallit Airports.