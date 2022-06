Ny formand i Naleraq: Det bliver op til lokalforeningerne

Merete Lindstrøm Fredag, 24. juni 2022 - 13:51

Lørdag mødes Naleraqs hovedbestyrelsen, inatsisartutmedlemmer og en repræsentant fra hver af lokalafdelingerne virtuelt til ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges en ny formand samt to næstformænd/kvinder, en kasser, en hovedbestyrelse og suppleanter for partiet.

Sermitsiaq.AG har i flere dage forsøgt at finde ud af, hvem der stiller op til formandsposten i Naleraq, når Hans Enoksens afløser skal findes.

Men ingen af de to mest oplagte kandidater har meldt klart ud, at de går efter posten.

Lokalforeningerne indstiller hver en kandidat

Pele Broberg vil fortsat ikke udtale sig om, hvorvidt han stiller sig forrest i køen til at blive ny formand for partiet.

- I respekt for at Hans Enoksen har trukket sig og det her er en ekstraordinær generalforsamling, så vil jeg vente og høre, hvilke ønsker lokalforeningerne har til den nye politiske ledelse.

Det samme var udmeldingen fra Jens Napaattooq, der redaktionen tidligere på ugen spurgte ham.

Det første, der er på programmet ved mødet lørdag er, at lokalafdelingerne hver især indstiller, hvem de ønsker som formand, hvorefter der afholdes valg til posten, hvis der er flere kandidater.

Alle afventer

Der er i alt 23 stemmeberettigede, som kommer fra lokalforeninger, medlemmer af Inatsisartut, samt medlemmer af hovedbestyrelsen.

Tidligere på ugen nævnte politisk kommentator Christian Schultz-Lorenzen, Pele Broberg, Jens Napaattooq og Kiista Fencker som oplagte kandidater, hvor han dog også erkendte at Kiista Fencker nok ikke ville blive førstevalget.

Kiista Fencker har efterfølgende oplyst, at hun ikke er interesseret i formandsposten, da hun ikke mener, hun er erfaren nok endnu.

Jens Napaattooq vil ligesom Pele Broberg ikke køre sig selv i stilling til formandsposten, men ingen af de to herrer afviser at påtage sig ansvaret, hvis flertallet på generalforsamlingen vil det sådan.

Måske en plads til hver

Jens Napaattooq har dog selv påpeget, at han har et par uheldige sager med i bagagen, som måske kan forhindre ham i at blive favorit til det helt øverste hverv i partiet.

Måske man kunne forestille sig en konstellation med Pele Broberg som formand, Jens Napaattooq som politisk næstformand og Kiista Fencker som organisatorisk næstformand.

Og så er der selvfølgelig Ruttsi Lynge Lennert, der var afsender på meddelelsen om Hans Enoksens afgang som fungerende formand for partiet på vegne af hovedbestyrelsen.

Hun har udtalt til KNR, at hun er blevet opfordret af hovedbestyrelsen til at stille op som formand.