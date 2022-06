Potentielle formandskandidater holder kortene tæt til kroppen

Merete Lindstrøm Torsdag, 23. juni 2022 - 06:37

Endnu er der ingen, der officielt har meldt sig på banen til at overtage formandsposten i Naleraq efter Hans Enoksen, som mandag valgte at trække sig af personlige årsager. Den nye formand skal findes på en ”telefonisk” generalforsamling den 25. juni klokken 08.00, skriver partiet i en pressemeddelelse onsdag.

Men det bliver ikke tidligere naalakkersuisoq for Sundhed Kiista Fencker, der skal overtage efter Hans Enoksen, selvom hun af en politisk kommentator nævnes som et oplagt valg, hvis partiet skal bejle mere til de kvindelige vælgere.

Er ikke klar til formandsposten

Selvom Kiista Fencker fik sin ilddåb som naalakkersuisoq under corona, så føler hun sig endnu ikke klar til at stå i spidsen for et parti, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

- Nej jeg stiller ikke op til formandsposten. Jeg vil gerne hjælpe til i partiet, men jeg har været for kort tid i politik til at påtage mig det ansvar. Jeg er først ved at lære spillet at kende.

Hun vil ikke pege på en favorit blandt to andre navne, der er helt oplagte som tronfølger, nemlig Jens Napaattooq og Pele Broberg.

- I første omgang kommer det jo an på, hvem der stiller op. Begge de to har gode kompetencer, der kan gavne partiet og, de brænder begge to for vores land og vores lands selvstændighed, siger Kiista Fencker.

Ruttsi Lynge Lennert er på nuværende tidspunkt fungerende formand. Hun siger til KNR at hun ikke er bekendt med hvem, der vil stille op til formandsposten. Hun vil selv stille op, hvis nu der blot vil være en kandidat, der stiller op til partilederposten.

- Hovedbestyrelsen har opfordret mig til at stille op, siger hun til KNR.

Pele Broberg vil endnu ikke udtale sig om, hvorvidt han stiller op til formandsposten.

Overvejer fortsat

Jens Napaattooq går med overvejelser omkring situationen, fortæller han.

- Det er jo noget, vi vil tale om til generalforsamlingen. Det er deltagerne, der bestemmer hvem der skal være formand. Det er en stor beslutning at melde sig som formandskandidat, understreger Napaattooq.

- Jeg har en søn på otte år og min samlever er lige begyndt på elektrikeruddannelse i Nuuk, så jeg er ”husmor” derhjemme. Det skal ikke gå ud over hendes uddannelse eller vores søn. Familien kommer i første række, og hvis jeg bliver formand, så handler det om 24 timers ansvar i døgnet. Det er noget af det jeg overvejer.

Ud over engagement og balance med privatlivet, så erkender Jens Nappaattooq, at han troede, han for længst var færdig i toppolitik efter sagen om misbrug af repræsentationskortet, da han var landsstyremedlem for boliger og infrastruktur tilbage i 2004. En sag som han blev dømt til at afsone fire måneder i anstalten for i 2009 i Østre Landsret. Sidste år søgte Napaattooq orlov fra inatsisartut efter en sag, hvor en video med et voldsomt optrin fra hans hjem blev delt på Facebook.

- Men man skal aldrig sige aldrig, siger Jens Napaattooq og holder døren til formandsposten på klem.