Ny direktør i Greenland Oil Spill Response

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 02. september 2021 - 08:41

Thomas Olsen, der de sidste ti år har arbejdet som selvstændig med virksomheden North Safari i Kangerlussuaq, er udpeget af Greenland Oil Spill Response (GOSR) som ny direktør for virksomheden.

Det oplyser GOSR i en pressemeddelelse.

- Bestyrelsen forventer sig meget af den nye direktør og er overbevist om, at opgaverne vil blive løst til såvel ejernes som kundernes fulde tilfredshed og at Thomas Olsen vil være i stand til at få videre udviklet Greenland Oil Spill Response til at blive en aktiv spiller især på det nationale plan hvor historien har vist, at der er brug for en hurtig miljøindsats i tilfælde af udslip/spild samt forebyggende tiltag indenfor det maritime, skriver bestyrelsen i en pressemeddelelse.

Speciale i Arktisk Naturforvaltning

Formålet med selskabet GOSR er at drive virksomhed vedrørende olieforureningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse, miljøoprydning efter olieforurening og anden dermed beslægtet virksomhed inden for råstofområdet i Grønland. Det langsigtede mål er at udvikle selskabet til et egentligt aktivt oliespildsberedskabsselskab efter international standard. Senest har selskabet indgået en samarbejdsaftale med Arktisk Kommando om udstyrs- og kompetencedeling.

Den nye direktør har en uddannelse som bl.a. cand. Scient. I naturforvaltning med speciale i Arktisk Naturforvaltning. Han har tidligere erfaring fra ansættelser på Thule Air Base som miljø specialist og som AC-fuldmægtig i Miljøstyrelsen for Råstofområdet ved Grønlands Selvstyre og som direktør i 4 år for miljøvirksomheden MOFA i Danmark, oplyser GOSR.

- Thomas Olsen kommer derfor med en bred og solid baggrund som er relevant for at bestride jobbet som direktør i GOSR og dermed bidrage til en fortsat udvikling af selskabet fremadrettet, lyder det.