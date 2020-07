Ny corona-hjælp: Få rabat på rejser

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. juli 2020 - 07:51

Selvom turist- og sommerferiesæsonen kraftigt nærmer sig sin afslutning her i landet, så sætter Naalakkersuisut nu ind med endnu mere hjælp til den trængte turistbranche.

En ny hjælpepakke er således trådt i kraft mandag, og den har fået navnet "mobilitetspakken", hvilket refererer til, at pakken skal gøre det billigere at rejse internt i Grønland.

- Ordningen indebærer, at ruteoperatører med tilskud fra Selvstyret får mulighed for at tilbyde COVID-19 rabat på deres interne billetter i Grønland mellem byer og bygder.



- Rejsende i Grønland har således mulighed for at undersøge mulighederne for COVID-19 rabat ved den enkle ruteoperatør, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Grønlandske ruteoperatører kan bruge ordning

Pakken er målrettet borgere i Grønland, står der i det udsendte materiale, men det fremgår ikke, hvor stor en rabat kunderne kan vente at få hos turoperatørerne, eller hvor mange penge, der er afsat til pakken.

Det fremgår dog, at det er grønlandske ruteoperatører som eksempelvis Arctic Umiaq Line, Disko Line, Maniitsoq Tour Boats, Nuuk Water Taxi og Air Greenland, der kan lave en aftale med Naalakkersuisut omkring tilskud til rutetransport.

Tilskuddet skal gøre det muligt for den enkelte operatør at yde en rabat, og ordningen gælder frem til udgangen af september i år. Dermed kan ordningen nå at være i kraft i lidt over to måneder.

Håber mange vil benytte ordningen

Naalakkersuisoq for Erhverv og mineralske råstoffer, Jens-Frederik Nielsen, oplyser, at Naalakkersuisut har vurderet, at turisterhvervet har brug for mere hjælp:

- Derfor er jeg glad for, at det fra og med i dag (mandag, red.) bliver muligt at få tilskud til rejser mellem byer og bygder. Jeg håber, at rigtig mange vil benytte ordningen til at se steder i vores smukke land, som de ellers ikke ville få at se, udtaler Jens-Frederik Nielsen.

Tilfredse fagbosser

Pakken er forhandlet på plads i samarbejde med erhvervslivet, og Brian Buus Pedersen, direktør i GE, formand for SIK Jess G. Bertelsen og formand for Nusuka Gerth Lynge udtaler i den forbindelse:

- Coronakrisen har flere følgevirkninger end først antaget. Tilbagemeldinger fra erhvervslivet tyder på, især turisterhvervet er hårdt ramt denne sommer. Vi er derfor tilfredse med i samarbejde med Naalakkersuisut at tilrettelægge den ny ordning, der kan understøtte et trængt turisterhverv.